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DLC к Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced стали хитом продаж вопреки критике игроков
Платные облики и бонусы к Black Flag Resynced вызвали волну недовольства, но статистика говорит сама за себя — DLC собрали почти $1 млн в Steam
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Несмотря на шквал критики и вынужденные объяснения со стороны Ubisoft, стратегия с платными дополнениями к ремейку Assassin’s Creed IV: Black Flag оказалась коммерчески успешной. По информации, предоставленной аналитическим агентством Alinea Analytics, доход компании от реализации загружаемого дополнительного контента для игры Assassin’s Creed Black Flag Resynced в цифровом магазине Steam уже вплотную приблизился к отметке в 1 миллион долларов.

Когда игра вышла, она вызвала противоречивые эмоции у некоторых игроков. Это было связано с тем, что вместе с основной версией был выпущен дополнительный платный контент. Стандартная версия Assassin's Creed Black Flag Resynced стоит 60 долларов, а полная коллекция платных дополнений обойдётся в дополнительные 85 долларов.

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В комплект дополнений входят четыре пары наборов обликов для персонажа и корабля: «Пламя ада», «Мастер-ассасин», «Морской змей» и «Буря дракона». Стоимость каждого набора составляет 10 долларов. Кроме того, в комплект входит набор, который позволяет разблокировать коллекционные предметы на карте, его стоимость — 5 долларов.

Источник изображения: Alinea Analytics

Статистика продаж демонстрирует интересную картину: самым востребованным оказался бюджетный набор стоимостью 5 долларов, который купили 6,34% владельцев игры в Steam. В то же время альтернативные облики пользуются гораздо меньшим интересом: их доля не превышает 2,6% от всех продаж.

При этом общий коммерческий успех Black Flag Resynced оказался гораздо более значительным. За первые четыре дня после релиза игра смогла собрать более 35,1 миллиона долларов, что в полтора раза больше, чем доход от Assassin’s Creed Shadows. Таким образом, доход от DLC составил менее 3% от общей выручки проекта.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced была выпущена 9 июля на персональных компьютерах через платформы Steam, EGS и Ubisoft Connect, а также на игровых консолях PS5, Xbox Series X и S. Игра была высоко оценена критиками и показала отличные результаты по продажам: в первый же день после выхода было продано более 2 миллионов копий.

#dlc #продажи игр #black flag resynced #assassin’s creed iv
Источник: alineaanalytics.substack.com
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