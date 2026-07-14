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Дефицит памяти снизит продажи смартфонов и ПК на 14%, а средняя цена смартфона вырастет до $550
Дефицит памяти оказывает влияние на весь рынок электронных устройств: в 2026 году ожидается снижение продаж смартфонов и персональных компьютеров на 200 миллионов единиц, а средняя стоимость смартфона увеличится до 550 долларов. По мнению экспертов IDC, этот год может стать одним из самых сложных в новейшей истории отрасли.
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По результатам второго квартала 2026 года эксперты прогнозируют для рынка мобильных устройств и персональных компьютеров весьма неутешительную ситуацию: текущий год может стать одним из самых тяжёлых в новейшей истории этой отрасли. Основными причинами сложностей являются острая нехватка памяти и стабильное повышение цен — они существенно влияют на ситуацию и вынуждают производителей пересматривать свои планы.

Так, согласно прогнозам IDC, совокупное количество проданных смартфонов и персональных компьютеров в 2026 году уменьшится на 200 миллионов единиц, составив 1,34 миллиарда штук. Сильнее всего просядет сегмент смартфонов: падение составит порядка 14%. Наиболее болезненно кризис ударит по устройствам в нижнем и среднем ценовых сегментах, где чувствительность к цене у потребителей традиционно выше.

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Стоимость смартфонов также не внушает оптимизма покупателям. Согласно прогнозам, в текущем году средняя стоимость реализации смартфона возрастёт на 94 доллара и достигнет отметки в 550 долларов. По прогнозам IDC, в следующем году ожидается рост этого показателя ещё на 23 доллара. Эта тенденция подтверждается и региональными данными. По информации издания Nikkei Asian Review, в период с января по июнь текущего года стоимость смартфонов в онлайн-магазинах Японии увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года.

Увеличение стоимости конечной продукции неразрывно связано с ростом цен на комплектующие. Согласно данным Morgan Stanley, стоимость DRAM за последний год возросла более чем в шесть раз. Производители смартфонов прямо заявляют, что даже базовая конфигурация устройств по объёму памяти в текущем году подорожала на 100 долларов, что оказывает существенное влияние на итоговую стоимость продукции.

Рост стоимости касается не только смартфонов. Компания Vaio, которая является преемницей профильного бизнеса Sony, уже в апреле увеличила цены на ноутбуки как для корпоративных клиентов, так и для розничной торговли. Apple также пересматривает свои цены. Кроме того, покупатели игровых консолей также сталкиваются с регулярным повышением цен.

Проблемы выходят далеко за пределы потребительского сегмента. Даже поставщики серверного оборудования, которые традиционно забирают большую часть доступной памяти, тоже страдают от перебоев. Например, японская компания NEC сообщает, что в настоящее время она не может планировать производство серверных систем более чем на два месяца вперёд. Для некоторых клиентов задержки поставок уже составляют несколько месяцев, что затрудняет реализацию ИТ-проектов и масштабирование инфраструктуры.

#дефицит памяти #рост цен на память #рынок электроники #рынок dram #техника дорожает #цены на технику
Источник: rbc.ru
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