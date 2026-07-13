Фильм Стивена Спилберга «День разоблачения» вернул вложенные 115 миллионов, но пока не принёс дохода

Новый фильм Стивена Спилберга «День разоблачения» официально окупился в мировом прокате. По данным отраслевых источников, лента собрала 230 миллионов долларов — ровно вдвое больше заявленного производственного бюджета в 115 миллионов долларов.

При этом эксперты подчёркивают: пока речь идёт именно о выходе «в ноль», а не о прибыли. Дело в том, что в озвученный бюджет не входят расходы на маркетинг и дистрибуцию — они могут составлять ещё десятки или сотни миллионов. Кроме того, студия получает не все кассовые сборы: в Северной Америке её доля обычно составляет 50–55 %, на международных рынках — порядка 30–40 %. С учётом этих факторов для реальной прибыли фильму нередко нужно собрать в 2–2,5 раза больше производственного бюджета.

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Распределение кассовых сборов оказалось вполне равномерным: примерно половину суммы, а именно 115 миллионов долларов, принёс американский прокат, а вторую половину — зарубежные рынки. Такой баланс аналитики считают отличным результатом для крупного релиза.

В основе сюжета фильма «День разоблачения» — история двух персонажей, наделённых необычным даром, которая тесно связана с темой существования внеземных цивилизаций. В главных ролях снялись Эмили Блант, Колман Доминго, Колин Фёрт и Джош О’Коннор — именно благодаря их участию в проекте фильм получил широкую известность.