«Яндекс» открыл всем пользователям «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки» доступ к интерактивной карте АЗС — теперь можно видеть наличие топлива, длину очередей и фильтровать станции по типу горючего.

«Яндекс» расширил функционал своих сервисов: теперь интерактивная карта заправочных станций доступна для всех пользователей приложений «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки». Теперь автолюбители могут в режиме реального времени отслеживать наличие топлива, оценивать длину очередей и выбирать АЗС в соответствии с типом топлива, используя удобные фильтры.

Ранее данная функция была доступна исключительно для водителей такси, сотрудничающих с сервисом «Яндекс». В первых числах июля сервис был опробован водителями такси, которые используют приложение «Яндекс Про». Сервис предоставлял возможность определить оптимальный маршрут до ближайшей станции и отображал заправки, где можно было заправиться в течение предшествующего часа.

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Для формирования актуальной картины «Яндекс» интегрировал данные из разнообразных источников и применил алгоритмы, аналогичные тем, что используются в сервисах «Пробки», «Яндекс Карты» и «Яндекс Заправки». Кроме этого, водители также вносят свой вклад в обновление данной информации, предоставляя отзывы о конкретных автозаправочных станциях.

В данный момент функция отображения очередей находится в стадии тестирования в Москве и Санкт-Петербурге. Однако в ближайшей перспективе компания намеревается расширить зону действия этой функции и внедрить её в других городах России.