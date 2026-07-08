Компания Samsung Electronics запустила в серийное производство PM1763 — твердотельный накопитель корпоративного класса, который стал первым в отрасли решением на базе интерфейса PCIe 6.0. Этот накопитель предназначен для использования в серверах нового поколения и в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Устройство создано на основе флеш-памяти V-NAND девятого поколения и имеет контроллер собственной разработки с техпроцессом 4 нм. PM1763 будет представлен в вариантах с объёмом памяти 4, 8 и 16 ТБ.
Модель PM1763 устанавливает новые стандарты производительности в отрасли. Скорость последовательного чтения достигает впечатляющих 28 400 МБ/с, а скорость записи — 21 900 МБ/с. Эти показатели более чем в два раза превосходят возможности предыдущей модели PM1753. Благодаря столь высокой скорости передачи данных, передача языковой модели объёмом 40 ГБ занимает всего 1,4 секунды.
Специалисты провели масштабную работу по адаптации устройства к архитектуре современных центров обработки данных. Для эффективного отвода тепла при высоких нагрузках от моделей искусственного интеллекта PM1763 применяется технология прямого охлаждения чипа — Direct-to-Chip (D2C). Кроме того, энергоэффективность нового твердотельного накопителя была улучшена более чем в 1,8 раза по сравнению с предыдущей версией. Внедрение этого устройства позволит крупным дата-центрам значительно снизить операционные расходы на электроэнергию и охлаждение инфраструктуры, сохраняя при этом высокую производительность.