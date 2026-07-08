Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Apple тестирует память от китайской CXMT — чипы могут появиться в новых устройствах
Apple проводит тестирование DRAM‑чипов CXMT в рамках стратегии по снижению зависимости от ключевых поставщиков памяти. На текущем этапе фокус — на китайском рынке.
реклама

Американский технологический гигант Apple приступил к тестированию чипов оперативной памяти производства китайской компании ChangXin Memory Technologies (CXMT). Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times.

По данным издания, главная цель эксперимента — не немедленный отказ от текущих поставщиков, а диверсификация цепочки поставок. Наличие альтернативного канала закупок должно усилить переговорные позиции Apple при заключении долгосрочных контрактов на 2027 год с нынешними лидерами рынка: южнокорейскими Samsung и SK Hynix, а также американской Micron.

реклама

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Apple ведёт активную деятельность в сфере лоббирования своих интересов в США. Цель — получить разрешение на закупку компонентов у компании CXMT. Компания уже находится в списке организаций, которые Пентагон считает связанными с китайским военно-промышленным комплексом. Информацию о подготовке сделки подтвердил авторитетный журналист Bloomberg Марк Гурман. По его данным, компания заранее рассматривает возможные сценарии, которые помогут минимизировать негативную реакцию инвесторов, регуляторов и общественности в случае подписания соглашения.

Хотя сотрудничество с CXMT может быть стратегически оправдано, его экономическая целесообразность остаётся под вопросом. Аналитики выделяют несколько ключевых проблем.

Во-первых, существует дефицит производственных мощностей, поскольку значительная часть производственных линий CXMT уже занята долгосрочными контрактами с другими заказчиками.

Во-вторых, отсутствует ценовое преимущество, так как предложение LPDDR-памяти от китайского производителя сопоставимо по стоимости с аналогичными продуктами от корейских и американских компаний. Это лишает сделку главного финансового стимула.

В-третьих, геополитические ограничения делают продукцию CXMT пригодной только для устройств, продаваемых на внутреннем рынке Китая. Это исключает возможность использования таких чипов в iPhone для глобальных продаж из-за строгих экспортных ограничений и требований безопасности.

В то же время инвестиционный банк Bank of America оценивает инициативу Apple как сильный тактический ход. По мнению аналитиков, даже ограниченное тестирование и частичное соглашение дадут корпорации весомый аргумент в будущих ценовых войнах. Демонстрация готовности уйти к новому поставщику заставит Samsung, SK Hynix и Micron идти на более существенные уступки при обсуждении объемов и стоимости поставок DRAM-чипов следующего поколения.

#apple #гаджеты #dram #cxmt #китайская память
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкий электрический дрон Apex Recordhunter установил мировой рекорд скорости в 699 км/ч
Assassin’s Creed Black Flag Resynced протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia
SpaceX за полгода сожгла в атмосфере 260 спутников Starlink
С 1 сентября 2026 первоклассники в России будут учиться без домашних заданий
Intel Core i7-2600 в паре с RTX 3070 протестировали в ряде современных игр
Энтузиаст сравнил быстродействие десктопной видеокарты с мобильным чипом RTX 4080M и RX 9070 GRE
В Китае создали имитирующий работу головного мозга чип — он в 478 раз быстрее процессора NVIDIA
Земля отдалилась на максимальное расстояние от Солнца
Серийный выпуск ПД-8 откладывается: цена новейшего российского двигателя остаётся неизвестной
Первые российские высокоскоростные поезда поедут со скоростью 400 км/ч через год-полтора
Первую серию второго сезона «Киберпанк: Бегущие по краю» показали на фестивале в Лос-Анджелесе
СТМ показала на ИННОПРОМе развивающий до 400 км/ч поезд и огромный дизельный двигатель 12ДМ-185
Анонсирован крупный сюжетный мод «Progenitors» для Half-Life 2 от создателей Entropy: Zero
ОАК не планирует менять иностранную авионику на SSJ-100 и опровергла оценку стоимости ремоторизации
В Австралии на побережье обнаружены неопознанные серебристые металлические шары
В России успешно провели первые официальные испытания лёгкого БПЛА с пилотом на борту
Немецкий инженер собрал 8192-ядерный GPU на базе микроконтроллеров RISC-V со встроенным дисплеем
В свободной продаже замечена материнская плата с 8-ядерным процессором «Эльбрус» за 70 тыс рублей
NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce Game Ready 610.74 для двух новых игр
Ноутбук Acer Swift 16 AI с 16-дюймовым сенсорным OLED-экраном и Core Ultra X9 388H оценён в $1900

Популярные статьи

13 отличных игр с открытым миром и долгим временем прохождения, которые я хочу пройти в 2026 году
Маркетинговые уловки Linux — как CachyOS вводит пользователей в заблуждение
Телевизор вместо игрового монитора для ПК – личный опыт, настройка и нюансы выбора
Почему мы пересматриваем только «плохие» фильмы, а великие пылятся на полке
Интервью с Dante1980 (Dante) — автором на сайте overclockers.ru
Sony и PlayStation – путь от любви до ненависти за одну неделю
Интервью с Ivan_FCB (Ivan_FCB) — автором на сайте overclockers.ru
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter