Apple проводит тестирование DRAM‑чипов CXMT в рамках стратегии по снижению зависимости от ключевых поставщиков памяти. На текущем этапе фокус — на китайском рынке.

Американский технологический гигант Apple приступил к тестированию чипов оперативной памяти производства китайской компании ChangXin Memory Technologies (CXMT). Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times.

По данным издания, главная цель эксперимента — не немедленный отказ от текущих поставщиков, а диверсификация цепочки поставок. Наличие альтернативного канала закупок должно усилить переговорные позиции Apple при заключении долгосрочных контрактов на 2027 год с нынешними лидерами рынка: южнокорейскими Samsung и SK Hynix, а также американской Micron.

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Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Apple ведёт активную деятельность в сфере лоббирования своих интересов в США. Цель — получить разрешение на закупку компонентов у компании CXMT. Компания уже находится в списке организаций, которые Пентагон считает связанными с китайским военно-промышленным комплексом. Информацию о подготовке сделки подтвердил авторитетный журналист Bloomberg Марк Гурман. По его данным, компания заранее рассматривает возможные сценарии, которые помогут минимизировать негативную реакцию инвесторов, регуляторов и общественности в случае подписания соглашения.

Хотя сотрудничество с CXMT может быть стратегически оправдано, его экономическая целесообразность остаётся под вопросом. Аналитики выделяют несколько ключевых проблем.

Во-первых, существует дефицит производственных мощностей, поскольку значительная часть производственных линий CXMT уже занята долгосрочными контрактами с другими заказчиками.

Во-вторых, отсутствует ценовое преимущество, так как предложение LPDDR-памяти от китайского производителя сопоставимо по стоимости с аналогичными продуктами от корейских и американских компаний. Это лишает сделку главного финансового стимула.

В-третьих, геополитические ограничения делают продукцию CXMT пригодной только для устройств, продаваемых на внутреннем рынке Китая. Это исключает возможность использования таких чипов в iPhone для глобальных продаж из-за строгих экспортных ограничений и требований безопасности.

В то же время инвестиционный банк Bank of America оценивает инициативу Apple как сильный тактический ход. По мнению аналитиков, даже ограниченное тестирование и частичное соглашение дадут корпорации весомый аргумент в будущих ценовых войнах. Демонстрация готовности уйти к новому поставщику заставит Samsung, SK Hynix и Micron идти на более существенные уступки при обсуждении объемов и стоимости поставок DRAM-чипов следующего поколения.