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DDR4 снова стала хитом продаж из-за дефицита памяти и высоких цен на DDR5
DDR4 остаётся популярной на рынке — дефицит и высокие цены на DDR5 заставляют производителей и пользователей возвращаться к проверенному стандарту
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К середине 2026 года память DDR4, которая была представлена в уже достаточно далеком 2014 году, неожиданно стала пользоваться примерно таким же спросом, каким пользовалась в начале своего жизненного цикла. По информации от WCCFtech, возвращение старого стандарта памяти на рынок обусловлено сразу несколькими рыночными факторами: недостатком модулей DDR5, увеличением стоимости DRAM и стабильным интересом к доступным компьютерным системам.

Изначально предполагалось, что с появлением стандарта DDR5, DDR4 постепенно уйдёт с рынка. Однако текущая ситуация внесла свои изменения в эти планы. Из-за дефицита DDR5 и её высокой стоимости, производители вынуждены продолжать выпуск и поддержку DDR4. При этом, хотя сама DDR4 также заметно подорожала, её производство остаётся более доступным и технологически отработанным по сравнению с новым поколением памяти.

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В результате DDR4 вновь становится востребованным решением в различных областях. Данный тип памяти находит применение в настольных компьютерах, в том числе в игровых системах начального уровня, в компактных ПК и ноутбуках, а также в серверных системах, где он позволяет существенно снизить затраты даже в высокопроизводительных конфигурациях.

Стоит отметить, что крупнейшие производители процессоров также следуют этому тренду. Так, например, компания AMD продолжает выпуск процессоров Ryzen для платформы AM4. А Intel, в свою очередь, по информации из источника, планирует возобновить производство процессоров Core предыдущих поколений, которые совместимы с DDR4.

Как отмечают в WCCFtech, нынешняя популярность стандарта DDR4 обусловлена не столько его техническими характеристиками, сколько рыночным спросом. Ожидается, что данный стандарт будет сохранять свою актуальность еще как минимум в течение ближайших нескольких кварталов. Однако ситуация может измениться в случае снижения дефицита DRAM и стабилизации цен на более современные типы памяти.

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Источник: wccftech.com
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