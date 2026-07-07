Астероид Апофис подлетит к Земле на рекордно близкое расстояние, и его можно будет увидеть невооружённым глазом. В 2029 году миллиарды людей смогут насладиться захватывающим зрелищем.

В ночь с 13 на 14 апреля 2029 года человечество станет свидетелем одного из самых ярких астрономических явлений столетия. Астероид 99942 Апофис, который в течение многих лет считался потенциально опасным для нашей планеты, приблизится к Земле на расстояние, достаточное для того, чтобы его можно было увидеть невооружённым глазом. Это событие смогут наблюдать примерно 7,6 миллиарда человек, что составляет около 90% населения нашей планеты, согласно прогнозам учёных, которые опубликовали подробные карты видимости этого небесного объекта.

Апофис не будет выглядеть как впечатляющий метеор или огненный шар, падающий с неба. Для созерцателей он будет выглядеть как сияющая звезда, неспешно пересекающая небесный свод в окружении своих сородичей. Когда астероид будет находиться ближе всего к Земле, его видимая скорость составит примерно один диаметр полной Луны в минуту. Это довольно медленное движение, и человеческий глаз может заметить перемещение объекта относительно других звёзд без использования телескопа или бинокля.

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В 2029 году, 13 апреля, примерно в 23:35 по московскому времени, астероид Апофис достигнет максимальной яркости. В этот момент небесное тело будет располагаться над территорией Камеруна. Жители Африки, большей части Азии, восточной части Южной Америки и некоторых регионов Европы получат возможность наблюдать это событие в наиболее благоприятных условиях. При условии хорошей погоды около 3,9 миллиарда человек смогут увидеть астероид. Жители России также смогут наблюдать это событие, но им придётся подождать до позднего вечера или ночи 14 апреля, когда астероид поднимется выше над горизонтом.

Примерно через час после того, как астероид Апофис достигнет своего максимального блеска, в 00:45 по московскому времени 14 апреля он приблизится к Земле на минимальное расстояние. Астероид пройдёт на удалении около 31,6 тысячи километров от земной поверхности над акваториями Атлантического океана. Это означает, что он пройдёт значительно ниже орбит геостационарных спутников связи (около 35,8 тысячи километров), став самым крупным объектом в истории космических наблюдений, который подойдёт к Земле на такое близкое расстояние.

История исследования этого астероида полна неожиданных поворотов. После того как в 2004 году был обнаружен Апофис, ситуация казалась тревожной: первоначальные расчёты показывали, что вероятность столкновения с Землёй составляет примерно 1 к 37, то есть около 2,7%. Именно тогда этот астероид получил неофициальное название «убийца городов» и максимальный уровень опасности по Туринской шкале. Однако благодаря более точным наблюдениям астрофизики смогли значительно уточнить орбиту астероида. Теперь риск столкновения с Землёй полностью исключён как минимум на сто лет вперёд, а вероятность столкновения с другими объектами в NASA оценивается как нулевая.

В настоящее время предстоящее сближение космического тела с Землёй рассматривается мировым научным сообществом как беспрецедентная возможность для проведения исследований, не требующая финансовых вложений. Мощное гравитационное поле нашей планеты окажет значительное влияние на каменную глыбу диаметром примерно 340 метров. По оценкам учёных, приливные силы могут немного изменить траекторию движения астероида, вызвать оползни на его неровной поверхности и обнажить скрытые ранее слои породы, которые никогда не подвергались воздействию космической радиации и солнечного ветра.

В режиме реального времени за этим событием будут наблюдать крупнейшие наземные обсерватории по всему миру, в том числе российские телескопы сети ISON. Информация, полученная во время прохождения Апофиса, поможет учёным лучше понять природу подобных объектов и разработать способы защиты нашей планеты на случай, если когда-нибудь к ней действительно приблизится опасный астероид.