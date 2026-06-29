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За почти 70 лет гигабайт памяти подешевел с $411 млрд до $3 — проект DAM собрал цены с 1957 года
Стэнфордский проект DAM представил интерактивную базу цен на память с 1957 года — от транзисторных триггеров до HBM
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Исследовательская группа Стэнфордского проекта Data Architecture & Management (DAM) опубликовала масштабную интерактивную базу данных, которая позволяет отслеживать изменение цен на компьютерную память в течение длительного периода времени. Данный проект наглядно показывает, как сильно снизились цены на хранение данных за последние 69 лет. База данных охватывает период с 1957 года по настоящее время.

Согласно данным, представленным в базе, в 1957 году стоимость одного гигабайта памяти на транзисторных триггерах, составляла примерно 411 миллиардов долларов. Однако уже в 1960 году, когда появилась ферритовая память для IBM 1401, цена за гигабайт снизилась до 5,2 миллиарда долларов. А к середине 1970-х годов она уменьшилась до 180 миллионов долларов.

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В 1990-е годы произошло самое быстрое снижение стоимости памяти. В начале десятилетия один гигабайт DRAM оценивался примерно в 100 000 долларов, однако к 1998–1999 годам его цена снизилась до 840–1000 долларов, то есть почти в 100 раз за восемь лет. Подобное резкое снижение стоимости стало возможным благодаря расширению производственных мощностей и обострению конкурентной борьбы между азиатскими производителями.

Источник изображения: dam.stanford.edu

В то же время рынок периодически испытывал резкие скачки цен. В частности, в период с 1999 по 2000 год, вследствие дефицита предложения, цены временно достигали отметки в 2350 долларов за гигабайт. В дальнейшем, в 2000-е годы, наблюдалась тенденция к снижению стоимости. К 2008–2009 годам стоимость DRAM впервые опустилась до 10 долларов за гигабайт, а к 2012 году — до 4–5 долларов. Однако в 2017–2018 годах произошёл кратковременный рост цен, на фоне дефицита: стоимость поднялась примерно до 7 долларов за гигабайт, после чего вновь начала снижаться.

Источник изображения: dam.stanford.edu

В базе данных также представлены сведения о стоимости NAND-флеш-памяти. Исследователи отслеживают динамику изменения цен на этот тип памяти с 2016 года, анализируя розничные цены на NVMe-накопители. В пересчёте на гигабайт NAND обычно оказывается в 5–10 раз дешевле DRAM, и тенденция к снижению стоимости сохраняется.

Особого внимания заслуживает технология HBM (High Bandwidth Memory) — это высокоскоростная память, предназначенная для искусственного интеллекта (ИИ). В отличие от DRAM, HBM не доступна в свободной продаже, а поставляется по специальным заказам.

По информации, предоставленной аналитиками TrendForce и SemiAnalysis, стоимость одного гигабайта HBM3e на сегодняшний день составляет несколько десятков долларов. В связи с растущим спросом на обучение больших языковых моделей, эта память становится одним из самых дорогостоящих компонентов ИИ-ускорителей, а её доля в себестоимости устройств продолжает увеличиваться.

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Источник: dam.stanford.edu
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