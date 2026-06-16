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Аналитики Morgan Stanley прогнозируют затяжной дефицит и рост цен на жесткие диски до 2028 года
Ключевым фактором пессимистичных прогнозов является растущий разрыв между возможностями производства и нуждами в сфере информационных технологий
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Аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley существенно повысили предполагаемую стоимость акций ведущих мировых компаний, специализирующихся на производстве жёстких дисков. В частности, для компании Seagate прогнозная стоимость увеличилась с 767 до 1035 долларов, а для Western Digital — с 488 до 650 долларов. Пересмотр оценки был проведён на основе опроса ключевых игроков рынка в азиатском регионе. Согласно их прогнозам, дефицит на рынке сохранится, а цены на накопители будут продолжать расти.

Эксперты прогнозируют, что процесс производства жёстких дисков (HDD) будет становиться всё более длительным, и проблема дефицита комплектующих и готовых изделий сохранится, по крайней мере, до 2028 года. Особенно остро ощущается нехватка в сегменте Nearline-накопителей, которые используются преимущественно в облачных хранилищах и центрах обработки данных.

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По оценкам экспертов, в ближайшие годы ожидается ежегодный прирост спроса на жёсткие диски на уровне 40–50%, в то время как предложение будет увеличиваться лишь на 30–35%. Этот дисбаланс, согласно прогнозам аналитиков Morgan Stanley, приведёт к устойчивому дефициту на рынке до конца текущего десятилетия.

В настоящее время стоимость жёстких дисков Nearline составляет менее пятнадцати долларов за терабайт. Однако производители активно стремятся к тому, чтобы в ближайшие два-три года достичь уровня цен в диапазоне от двадцати пяти до тридцати долларов за терабайт.

В случае если предположения экспертов оправдаются, это повлечёт за собой дальнейший рост стоимости накопителей. Это коснётся не только организаций, но и рядовых пользователей, которые используют жёсткие диски для хранения информации на своих персональных компьютерах.

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Источник: m.ithome.com
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