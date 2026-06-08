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Роскосмос опубликовал новые снимки Земли с высоты 36 тысяч километров в честь Всемирного дня океанов
Снимки были сделаны с помощью двух аппаратов: «Электро-Л», который находится на высоте примерно 35,5–36 тысяч километров, и «Метеор-М», который находится на высоте около 830 километров.
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По случаю Всемирного дня океанов государственная корпорация «Роскосмос» продемонстрировала серию уникальных изображений нашей планеты, полученных с помощью российских космических аппаратов. На данных фотографиях запечатлены бескрайние водные пространства Земли.

Источник изображения: Роскосмос

Для создания данных изображений была задействована группа спутников дистанционного зондирования, расположенных на различных орбитах.

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Часть снимков была сделана со спутника «Электро-Л», который находится на геостационарной орбите на высоте примерно 35 500–36 000 километров. Благодаря своему расположению, спутник может вести непрерывное наблюдение за обширной территорией, фиксируя масштабные атмосферные явления, включая движение циклонов и формирование облачности над океанами.

Основная задача данного спутника — глобальный мониторинг погодных условий, прогнозирование климатических изменений и контроль над чрезвычайными ситуациями.

Источник изображения: Роскосмос

В процессе съёмки также использовался спутник «Метеор-М», который, в отличие от своего «собрата», находится на более низкой орбите, на высоте около 830 километров от поверхности Земли. Это позволяет получать снимки с более высоким разрешением.

Данные, полученные с подобных спутников, имеют огромное значение для детального наблюдения за состоянием морей и океанов, анализа ледовой обстановки, отслеживания разливов нефти и изучения других природных процессов.

Источник изображения: Роскосмос

Совместная деятельность спутников, находящихся на различных высотах орбиты, предоставляет возможность формирования целостного представления о процессах, происходящих на нашей планете, объединяя обширные данные о погодных условиях с высокоточной информацией об изменениях в окружающей среде.

А мы напомним, что Всемирный день океанов отмечается ежегодно 8 июня и служит напоминанием человечеству о фундаментальной роли водных ресурсов в обеспечении жизни на нашей планете.

#роскосмос #спутниковые снимки #спутниковые данные #метеор-м #спутниковые изображения #всемирный день океанов #снимки земли #электро-л
Источник: t.me
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