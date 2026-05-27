link1pc
Математики рассчитали сценарий сокращения численности населения Земли примерно вдвое к 2064 году
Математики создали простое нелинейное уравнение, которое описывает, как менялось население Земли на протяжении 12 тысяч лет. Это уравнение также показывает, какие проблемы могут возникнуть в будущем, если глобальный экологический кризис усугубится.
Эксперты из Лондонского университета Королевы Марии разработали новый математический метод, который позволяет прогнозировать глобальные изменения в количестве людей на планете. В основе данного метода лежит нелинейное уравнение с обратной связью, которое, согласно заявлению самих исследователей, может с высокой степенью точности отражать ключевые тенденции в динамике численности населения на протяжении последних 12 тысячелетий — от эпохи неолита до наших дней.

В отличие от традиционных демографических концепций, которые рассматривают рост населения либо как экспоненциальный (при условии неограниченности ресурсов), либо как логистический (при их ограниченности), предложенная концепция позволяет органично переходить между различными историческими фазами. Это даёт возможность объяснить, почему в одни исторические периоды население росло медленно, а в другие — быстро и стремительно.

Чтобы оценить корректность уравнения, исследователи сравнили его результаты с реальными данными, полученными в разные исторические эпохи. Модель показала свою эффективность, воспроизведя как быстрые экспоненциальные фазы роста, характерные для индустриальной эпохи, так и более медленные, растянутые экспоненциальные режимы, которые наблюдались примерно с 1970 года.

В ходе исследования особое внимание было уделено разработке сценариев развития событий в случае глобальных катаклизмов. Исследователи изучили, как на численность населения могут повлиять масштабные экологические катастрофы, изменение климата, пандемии, вооружённые конфликты или дефицит ресурсов.

В случае наихудшего развития событий, модель предрекает катастрофические последствия для всего населения планеты. Согласно прогнозам, в условиях глобального кризиса на Земле смогут выжить не более двух миллиардов человек. В такой ситуации есть вероятность, что уже к 2064 году население Земли уменьшится примерно в два раза.

Следует отметить, что авторы исследования делают акцент на том, что данный сценарий является лишь иллюстрацией. Он наглядно показывает, насколько сильно демографические процессы зависят от масштабных изменений в окружающей среде и социальных потрясений.

Согласно текущим оценкам, население мира продолжает расти относительно стабильно, и представленная модель не является прямым прогнозом будущего. Однако исследование, проведённое британскими учёными, является ценным инструментом для оценки рисков и понимания долгосрочных тенденций развития общества.

#исследвание #математическая модель #математический анализ #численность наеления земли #сокращение населения
Источник: phys.org
