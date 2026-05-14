Житель Японии провёл интересный и достаточно необычный эксперимент: при помощи обычной рации и самодельной жидкостной антенны ему удалось получить сигнал переговоров астронавтов на Международной космической станции. В качестве приёмного устройства блогер задействовал рацию Yaesu VX-6R, а также резервуар с водой, в который была погружена антенна.

Данный эксперимент автор видео проводил в городе Цу, который находится в префектуре Миэ. Во время проведения эксперимента МКС находилась на низкой орбите, что позволило успешно принять сигнал. Сигнал был, конечно, не идеальный, с помехами, однако переговоры со станции были хорошо слышны.

Как рассказывает энтузиаст, уровень воды в ёмкости был примерно 14 сантиметров, что составляет менее четверти длины волны для диапазона в два метра. Тем не менее, благодаря эффекту уменьшения длины волны, антенна смогла настроиться и принять сигнал. Такой тип антенны называют жидкостной: вода, хоть и хуже проводит ток, чем металл, всё же позволяет улавливать радиосигналы.

Конечно, данный эксперимент представляет собой скорее наглядное доказательство потенциала необычной технологии, чем практическое решение. Тем не менее, он убедительно показал, что даже с использованием обычных подручных средств можно установить связь с космосом.