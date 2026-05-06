Не совсем понятно, как у такого маленького небесного тела могла появиться тонкая атмосфера. Возможные объяснения включают удар кометы или активность ледяных вулканов.

Коллектив исследователей из Японии под руководством Ко Аримацу из Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) обнаружил, что у транснептунового объекта 612533 2002 XV93 есть атмосфера. Диаметр этого объекта составляет около 500 километров. Данное открытие стало неожиданностью, поскольку прежде считалось, что объекты за пределами орбиты Нептуна слишком холодные и лёгкие, чтобы удерживать атмосферу.

Ранее предполагалось, что только Плутон обладает газовой оболочкой среди подобных космических тел. Однако новейшие исследования продемонстрировали, что даже небольшие объекты, находящиеся на периферии Солнечной системы, способны временно удерживать атмосферу.

Так, чуть более двух лет назад, в январе 2024 года, небесное тело под названием 2002 XV93 прошло перед яркой звездой в созвездии Возничего. Данное событие позволило учёным зафиксировать «звёздное затмение» с помощью трёх мощных телескопов, расположенных в разных частях Японии.

Анализ полученных сведений позволил не только установить диаметр планеты, который составляет порядка 488 километров, но и выявить признаки существования у неё крайне разрежённой атмосферы. Её плотность оценивается в диапазоне от 5 до 10 миллионов раз ниже, чем у Земли.

В качестве объяснения ученые выдвигают две гипотезы: появление атмосферы может быть следствием внутренних процессов на планете, или же она возникла в результате недавнего столкновения с кометой. Для того чтобы прийти к окончательному выводу, необходимо продолжить наблюдения.