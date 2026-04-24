Роберт Халлок: проблема низкой игровой производительности — не в E‑Cores, а в плохой оптимизации

В недавнем интервью изданию PC Games Hardware вице-президент компании Intel Роберт Халлок поделился своими мыслями о производительности современных игровых систем. Он подчеркнул, что производительные (P-Cores) и энергоэффективные (E-Cores) ядра, используемые в современных процессорах компании, способны обеспечить практически идентичную производительность в играх. Однако, по его мнению, современные игровые проекты не всегда оптимизированы для работы с гибридной архитектурой.

Халлок отметил, что возлагать всю ответственность за снижение производительности игр на E-Cores было бы не совсем неправильно. Ведь на итоговую скорость работы влияет не только производительность процессора, но и то, насколько хорошо разработчиками было оптимизировано программное обеспечение.

Как заявил представитель компании, многие известные игровые движки до сих пор не адаптированы для использования на процессорах с разными типами ядер. В результате игры воспринимают все ядра как одинаковые, что, в свою очередь, приводит к некорректному распределению задач. В результате происходят нарушения в организации процессов, неравномерное распределение нагрузки, колебания времени обработки изображений и снижение эффективности до значительных 30%.

Роберт Халлок считает, что современные игры не могут полностью раскрыть возможности гибридных процессоров из-за того, что разработчики используют устаревшие методы оптимизации. В то же время в Intel надеется, что улучшение методов оптимизации программного обеспечения позволит раскрыть весь потенциал гибридных процессоров и обеспечить максимальную производительность для пользователей.