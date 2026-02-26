Энтузиаст существенно увеличил энергопотребление видеокарты GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ, однако это не привело к значительному увеличению производительности

Пользователь портала Reddit с псевдонимом ChintzyPC провел любопытный эксперимент с инженерной версией NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti объемом 20 ГБ. Разочаровавшись первоначальной производительностью, энтузиаст предпринял радикальные меры для повышения мощности карты.

Автор: ChintzyPC Источник: reddit.com

Первым этапом стало увеличение мощности питания путем добавления шунтов на разъемах 12V и PCIe. Это позволило повысить максимальное энергопотребление видеокарты с изначальных 390 Вт до внушительных 555 Вт.

Однако возросшая мощность привела к значительному повышению температуры компонентов. Для стабилизации температурного режима была произведена модификация системы охлаждения: использован жидкий металл для нанесения на GPU, установлены металлические шайбы толщиной 0,5 мм для лучшего прилегания радиатора, а также заменены термопрокладки на чипах памяти на термоинтерфейс с повышенной теплопроводностью (до 20 Вт/мК).

Автор: ChintzyPC Источник: reddit.com

Кроме того, были добавлены специальные внешние радиаторы, оснащенные дополнительным кулером. Эти изменения помогли снизить максимальную температуру видеопамяти до стабильных 94°C.

Автор: ChintzyPC Источник: reddit.com

Несмотря на столь масштабные изменения, прирост производительности составил всего около 2–3%. Например, в тесте 3DMark Steel Nomad оценка выросла незначительно — с 5155 до 5338 очков, а в бенчмарке 3DMark Port Royal результат увеличился с 13 947 до 14 337 баллов.