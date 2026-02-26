Пользователь портала Reddit с псевдонимом ChintzyPC провел любопытный эксперимент с инженерной версией NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti объемом 20 ГБ. Разочаровавшись первоначальной производительностью, энтузиаст предпринял радикальные меры для повышения мощности карты.
Первым этапом стало увеличение мощности питания путем добавления шунтов на разъемах 12V и PCIe. Это позволило повысить максимальное энергопотребление видеокарты с изначальных 390 Вт до внушительных 555 Вт.
Однако возросшая мощность привела к значительному повышению температуры компонентов. Для стабилизации температурного режима была произведена модификация системы охлаждения: использован жидкий металл для нанесения на GPU, установлены металлические шайбы толщиной 0,5 мм для лучшего прилегания радиатора, а также заменены термопрокладки на чипах памяти на термоинтерфейс с повышенной теплопроводностью (до 20 Вт/мК).
Автор: ChintzyPC Источник: reddit.com
Кроме того, были добавлены специальные внешние радиаторы, оснащенные дополнительным кулером. Эти изменения помогли снизить максимальную температуру видеопамяти до стабильных 94°C.
Автор: ChintzyPC Источник: reddit.com
Несмотря на столь масштабные изменения, прирост производительности составил всего около 2–3%. Например, в тесте 3DMark Steel Nomad оценка выросла незначительно — с 5155 до 5338 очков, а в бенчмарке 3DMark Port Royal результат увеличился с 13 947 до 14 337 баллов.