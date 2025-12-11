Сверхновая по своим характеристикам похожа на современные, хотя и возникла в эпоху первых звёзд, которые должны были быть более массивными и существовать меньшее время

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал очередное интересное открытие, зарегистрировав вспышку сверхновой звезды, которая произошла менее чем через миллиард лет после Большого взрыва. Данное событие произошло, когда возраст Вселенной составлял всего около 730 миллионов лет, став самой ранней зафиксированной сверхновой на сегодняшний день.

Данное открытие стало возможным благодаря скоординированному международному сотрудничеству телескопов. Быстро отреагировав на сигнал, полученный от миссии SVOM, астрономы использовали аппараты Swift и Очень Большой Телескоп в Чили, чтобы уточнить координаты и расстояние до объекта. Всего через 11 часов после получения сигнала, Северный оптический телескоп подтвердил необычное инфракрасное послесвечение, что стало убедительным подтверждением редкого явления.

Благодаря чувствительным камерам телескопа «Джеймс Уэбб», ученые получили четкие изображения этого объекта в ближнем инфракрасном диапазоне. Эта уникальная сверхновая звезда развивалась медленно, достигнув пика своей яркости лишь спустя несколько месяцев после начала процесса.

Предыдущий рекорд принадлежал другому событию, зафиксированному тем же телескопом «Джеймс Уэбб». Та сверхновая произошла, когда Вселенная была почти вдвое старше — примерно 1,8 миллиардов лет назад.

Это новое исследование позволит ученым лучше понять, процессы формирования первых поколений звезд и галактик в молодой Вселенной. Исследование опубликовано в престижном научном издании Astronomy & Astrophysics Letters группой исследователей из университетов Радбоуда и Уорика.