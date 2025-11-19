«Сталинград» — это шестой корабль в серии проекта 22220, который был разработан для обеспечения безопасности и сопровождения судов в арктических водах, а также для содействия развитию Северного морского пути.

Президент России Владимир Путин во вторник, 18 ноября, посредством видеоконференцсвязи подключился к церемониальной части начала строительства нового российского атомного ледокола «Сталинград» на Балтийском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. По словам главы государства, новое судно должно стать символом героизма, стойкости и созидательного потенциала россиян.

Особенностью мероприятия стало присутствие ветерана Великой Отечественной войны Павла Петровича Винокурова, участника легендарной Сталинградской битвы. Ветерану было доверено передать генеральному директору госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву капсулу с землей, привезенной с Мамаева кургана. Эта капсула впоследствии займет почетное место на борту судна.

Путин подчеркнул значимость проекта, отметив, что новый ледокол будет демонстрировать возможности и достижения России в сложных арктических регионах, став символом таланта, мужества и творческой силы русского народа.

Отдельно глава государства обратил внимание на перспективы развития ядерной отрасли в России. Он отметил важность инновационных разработок российских учёных, которые позволяют значительно снизить зависимость атомной промышленности от природных запасов урана.

По мнению президента, развитие флотилии атомных ледоколов является одним из стратегических приоритетов страны. Это позволит России укрепить свои позиции в освоении природных ресурсов северных широт.