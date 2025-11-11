Робот вышел на сцену и попытался помахать рукой, но потерял равновесие и упал. Презентацию пришлось сразу же прервать, и робота унесли со сцены.

Сегодня в Москве состоялась первая публичная демонстрация отечественного антропоморфного робота AIDOL, созданного российской компанией ООО «АЙДОЛ». К сожалению, начало этого проекта оказалось не таким успешным, как ожидали разработчики.

Во время презентации андроид смог сделать лишь несколько неуверенных шагов и помахать рукой публике, но в итоге неловко упал на сцене. Однако, несмотря на этот неудачный дебют, создатели робота убеждены, что у него большие перспективы.

AIDOL задуман как универсальный помощник, который может передвигаться на двух ногах, носить предметы весом до 10 килограммов и эффективно общаться с людьми. Планируется использовать таких роботов в промышленности, логистике и сервисе, как это уже активно происходит в Китае, где подобные технологии активно развиваются.

Особое внимание было уделено способности AIDOL выражать эмоции. Его лицо оснащено системой из 19 сервоприводов, что позволяет ему демонстрировать широкий спектр эмоций и мимики. Кожа выполнена из силикона различной жесткости, придавая реалистичность внешнему виду устройства. Вес AIDOL составляет около 95 килограммов. На данный момент он почти наполовину состоит из отечественных комплектующих. В ближайшее время разработчики планируют увеличить эту долю до 93%.

Одной из ключевых особенностей AIDOL является полная автономность всех его ключевых функций. Движение, речь, синтез голоса и восприятие объектов происходят без подключения к внешним источникам. Робот способен работать до шести часов без подзарядки аккумулятора. Это достигается за счет оптимизированной работы аккумуляторов и энергоэффективных алгоритмов обработки данных.

Создатели обратили внимание на нестандартный подход к обучению робота: помимо традиционных методов, таких как симуляция и собственные наборы данных, Aidol применяет технологию самостоятельного накопления опыта и постоянного совершенствования своих навыков в процессе использования.

Несмотря на некоторые трудности, связанные с первым появлением Aidol, компания «АЙДОЛ» уверена в потенциале своего детища и обещает устранить недостатки, чтобы успешно вывести эту технологию на рынок будущего.