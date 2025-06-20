Разница между DLSS 4 MFG и другими вариантами минимальна, задержка примерно одинаковая. Различия наблюдаются только в небольших искажениях изображения.

Приложение Lossless Scaling недавно было обновлено до версии 3.2. Ключевым нововведением последнего обновления стало улучшение режима x2, что, в свою очередь, привело к повышению качества изображения и снижению задержки.

Так, согласно информации от ютуб-блогера Feaj, новая версия Lossless Scaling в ролевом боевике Cyberpunk 2077 сопоставима по качеству с NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation. Во всяком случае, это справедливо для режима x2. Разница между данными технологиями оказалась крайне незначительна. Задержка между ними при этом также примерно одинакова. Отличия наблюдаются только в незначительных артефактах, которых в случае использования Lossless Scaling становится немного больше.

Однако в режимах x3 и x4, как и ожидалось, Lossless Scaling уступает DLSS 4 Multi Frame Generation как по качеству изображения, так и по задержке ввода.

Стоит отметить, что Cyberpunk 2077 — одна из первых игр, поддерживающих NVIDIA DLSS 4 MFG, которая на сегодняшний день доступна только на видеокартах последней серии RTX 50.