Snapdragon 8s Gen 5 будет выпускаться по 3-нм техпроцессу и получит производительность уровня Elite Gen 2.

Компания Qualcomm готовится представить чип Snapdragon 8s Gen 5. По информации от источника Digital Chat Station, производство будет осуществляться по новейшей технологии TSMC N3P с использованием 3-нм техпроцесса. Данный чипсет не относится к флагманским решениям, однако обещает уровень производительности, сравнимый с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 2.

Модель будет иметь обозначение SM8845 и включать в себя архитектурные блоки CPU и GPU, унаследованные от старшей платформы. Это позволит производителям предлагать высокопроизводительные устройства без необходимости использования премиального SoC. Применение технологии N3P в свою очередь обеспечит прирост энергоэффективности и производительности при сохранении уровня энергопотребления.

Чипсет Snapdragon 8s Gen 5 можно рассматривать как оптимизированную версию чипа Elite Gen 2 с минимальными компромиссами, что в итоге делает его привлекательным продуктом для среднебюджетного сегмента. Появление первых смартфонов на базе нового чипсета ожидаются в конце текущего года. Подробности же о новом чипе могут быть объявлены на мероприятии Snapdragon Summit 23 сентября 2025 года.