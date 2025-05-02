Компания пока не объявила точные сроки выхода Unreal Engine 6, но есть вероятность, что предварительная версия технологии будет доступна уже в 2027 году.

Генеральный директор компании Epic Games Тим Суини поделился информацией о перспективах развития игровой индустрии, отметив возможный релиз следующего поколения своего популярного графического движка — Unreal Engine 6. По словам Суини, новая версия движка может выйти в течение ближайших двух-трёх лет, а первые шаги по запуску предварительной версии запланированы ориентировочно на 2027 год.

Основное внимание при разработке уделяется интеграции технологий Unreal Editor for Fortnite с основным набором инструментов Unreal Engine. Эта интеграция позволит расширить возможности редактора и облегчит создание игровых проектов, включая внедрение фирменного языка программирования Verse, который станет доступен широкой аудитории программистов.

Несмотря на отсутствие конкретных дат релиза, генеральный директор подчеркнул важность долгосрочного подхода к созданию новых технологий, подчеркнув, что полноценной игроиндустрии предстоит дождаться выхода консолей следующего поколения, таких как PlayStation 6 и новый Xbox, прежде чем увидеть первые проекты на базе Unreal Engine 6.

Сегодня же популярность продолжает удерживать актуальная версия движка — Unreal Engine 5, на которой выходят новые игровые проекты различных жанров, такие как недавно выпущенный научно-фантастический хоррор Clair Obscur: Expedition 33 и ремастер культового RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion. Очевидно, что нынешняя версия останется востребованной у разработчиков еще долгое время.