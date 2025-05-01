Lian Li LANCOOL 217 позволяет устанавливать материнские платы формата ATX с обратным подключением, а также крупноформатные модели Extended ATX и SSI-EEB.

Известный производитель компьютерных корпусов Lian Li представил свою новую модель — Mid Tower LANCOOL 217. Корпус доступен в двух цветах: классическом чёрном и нейтральном белом варианте.

Главной особенностью новинки являются декоративные элементы из натуральной древесины, гармонично сочетающиеся с материалами из металла, пластика и закалённого стекла. Габариты изделия составляют внушительные размеры: длина — 482 мм, ширина — 238 мм, высота — 503 мм, обеспечивая простор для установки компонентов различного формата.

Особенностью панели ввода-вывода, расположенной внизу передней панели, являются порты USB 3.0 Type-A (два разъёма) и USB 3.2 Type-C, а также универсальный аудиовыход HD Audio.

LANCOOL 217 поддерживает установки различных форматов материнских плат: стандартные ATX, Extended ATX (до 280 мм) и даже крупные серверные платы формата SSI-EEB (до 330 мм). Максимально допустимая длина видеокарты достигает 380 мм, блока питания — 220 мм, а процессорного кулера — 180 мм. Внутри корпуса также предусмотрено пространство для четырёх накопителей размеров 2,5 и 3,5 дюйма.

Lian Li оснастила LANCOOL 217 пятью вентиляторами: два больших фронтальных 170×170х30 мм, два нижних 120×120х25 мм и один 140×140х25 мм на задней стенке корпуса.

Новинка предлагается по цене около 699 юаней ($100 USD) и может стать доступной альтернативой премиальным вариантам. За эти деньги покупатели получают функциональный и стильный продукт с неплохим соотношением цены и качества.