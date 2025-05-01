По всей видимости, новая стратегия Xbox Play Anywhere демонстрирует свою эффективность.

Корпорация Microsoft обнародовала финансовые итоги первого квартала 2025 финансового года, завершившегося 31 марта. Согласно опубликованному отчету, выручка достигла отметки в $70,1 миллиарда, продемонстрировав уверенный рост на +13% относительно аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль также выросла значительно сильнее ожиданий, составив $25,8 миллиарда ($+18%).

Особенно примечателен успех игрового направления компании. Несмотря на снижение продаж самих игровых приставок Xbox (-6%), общие доходы игровой индустрии Microsoft увеличились на 5%. Это стало возможным благодаря росту доходов от подписки Game Pass, цифровых сервисов и контентных платформ. Так, подразделение по предоставлению услуг и контентов для игроков выросло на 8%.

Хотя точные цифры количества подписчиков Game Pass пока неизвестны, ранее сообщалось, что в феврале 2024 года количество активных пользователей сервиса составляло около 34 миллионов человек.

Примечательно, что несмотря на спад продаж консолей, продажи отдельных продуктов продолжают расти. Например, такие игры, как Indiana Jones and the Great Circle и Forza Horizon 5, оказались крайне успешными даже среди владельцев конкурирующей платформы PlayStation, войдя в десятку лидеров продаж PS Store. Эти достижения позволяют Microsoft позиционироваться как одного из ведущих разработчиков игр для обеих крупнейших игровых экосистем мира.

Отдельно отмечается значительный прогресс в развитии облачного гейминга и цифрового распространения игр. По словам главы корпорации Сатьи Наделлы, пользователи Microsoft потратили в течение последнего квартала свыше 150 миллионов часов на онлайн-игры через облако, установив новый исторический максимум.

При этом другой сегмент подписочного бизнеса, ПК-версия Game Pass, показал колоссальный рост доходов на 45% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.