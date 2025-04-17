Останется ли Frostpunk градостроительным симулятором с элементами выживания, как это было в предыдущих двух играх, остаётся неясным.

Компания 11 bit studios активно трудится над очередной частью популярной серии Frostpunk, как следует из её свежего финансового отчета. Однако подробности проекта пока держатся в секрете — разработчики лишь сообщили, что планируют выпустить следующую игру в 2027 году.

Frostpunk стала известна благодаря своим уникальным геймплейным особенностям, сочетающим градостроительный симулятор с суровыми условиями выживания. Вторая часть франшизы, вышедшая в сентябре 2024 года, получила положительные отзывы пользователей в Steam (около 75% одобрительных оценок).

Помимо продолжения культового сериала, команда студии параллельно занимается разработкой ещё одного крупного проекта, анонсированного ранее. Этот амбициозный тайтл появится в продаже позже — ориентировочно в 2029 году. Стоит отметить, что 11 bit studios располагает идеями для нескольких новых проектов, разработка которых начнётся в ближайшее время.

Также сообщается, что руководство студии решило отменить работу над проектом под условным названием Project 8. Изначально предполагалось создать экшен от третьего лица в стиле фэнтези с акцентом на элементы стелса и загадочности, однако планы поменялись, и проект закрыли. Причины отмены остались неизвестны.