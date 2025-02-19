Автор популярного YouTube-канала Gamers Nexus представил вниманию своих подписчиков видеообзор новейшего графического адаптера GeForce RTX 5070 Ti. Однако господин Бурк выразил своё разочарование относительно производительности этой модели.

Известный ютубер Стив Бурк, создатель канала Gamers Nexus, недавно выпустил обзор нового графического адаптера GeForce RTX 5070 Ti от компании NVIDIA. Видео вызвало широкий резонанс среди геймерского сообщества, поскольку господин Бурк остался недоволен результатами тестирования карты.

По данным обзора, GeForce RTX 5070 Ti показала прирост производительности на 20–28% по сравнению с предыдущей моделью — GeForce RTX 4070 Ti. Однако, когда дело дошло до сравнения с обновленной версией этой же модели, GeForce RTX 4070 Ti SUPER, новинка превзошла её всего на 7,8–20%, в зависимости от конкретной игры. В сравнении с субфлагманом линейки, GeForce RTX 5080, отставание составило 9–16%.

Бурк также отметил проблемы с технологией DLSS (Deep Learning Super Sampling), которая призвана улучшать качество изображения путем масштабирования разрешения. По словам автора, включение данной функции иногда приводит к ухудшению качества картинки, а работа с мультигенератором кадров MFG сопровождается ошибками и некорректной генерацией кадров.

Одной из главных претензий Стива стал высокий ценник на карту. Некоторые версии GeForce RTX 5070 Ti оцениваются свыше 1000 долларов, что делает покупку крайне невыгодной. Особенно учитывая тот факт, что в нативном разрешении она часто проигрывает конкуренту от AMD — Radeon RX 7900 XTX.

Стив Бурк резюмирует, что смысла в покупке GeForce RTX 5070 Ti при текущих ценах практически нет. Он советует геймерам внимательно следить за ситуацией на рынке и ждать снижения стоимости, которое, по мнению эксперта, должно быть весьма значительным, чтобы сделать карту действительно привлекательной для покупки.