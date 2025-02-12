Хотя страницы с новыми продуктами вскоре были удалены, пользователи успели сделать скриншоты, подтвердив существование этих моделей.

Как сообщает специализированный ресурс Videocardz, известный канадский магазин электроники Canada Computers ранее положенного срока опубликовал на своём веб-сайте страницы с описанием видеокарт Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT. Эти модели ещё не были официально анонсированы производителем, компанией AMD, однако информация о них уже появилась в системе продаж ритейлера.

На страницах товаров были перечислены кастомные версии графических ускорителей от таких крупных производителей, как PowerColor и XFX. У PowerColor будут доступны три различные модификации: Reaper, Hellhound и Red Devil. В свою очередь, XFX представит свои адаптеры с дизайнами Swift, Mercury и Quicksilver Magnetic Air.

Также стало известно о предполагаемых ценах на эти новинки. Например, самая недорогая версия Radeon RX 9070 будет оценена в 839 канадских долларов, что приблизительно соответствует 586 долларам США. В то же время, стоимость самой недорогой модели Radeon RX 9070 XT составит 999 канадских долларов, что эквивалентно около 697 долларам США. Для тех, кто готов потратить больше, предусмотрены премиальные версии флагманов, цены которых достигают отметки в 1239 канадских долларов (приблизительно 865 долларов США).

Несмотря на оперативное удаление страниц с новыми продуктами, некоторые пользователи успели сделать скриншоты, тем самым подтверждая подлинность информации об их существовании. Однако официального заявления от компании AMD относительно даты выпуска и других технических характеристик новинок пока не поступало.