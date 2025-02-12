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Crytek приостановила разработку Crysis 4 и сократила более 15% сотрудников
Компания Crytek временно прекращает работу над Crysis 4 - освободившиеся ресурсы теперь направлены на поддержку и дальнейшее развитие многопользовательского шутера Hunt: Showdown 1896

Сегодня компания Crytek официально заявила о временной остановке разработки ожидаемого шутера Crysis 4. В качестве основной причины остановки проекта представители компании указали текущую сложную ситуацию на рынке видеоигр, которая затрудняет продолжение активной работы над новым шутером. Как выяснилось, работа над Crysis 4 фактически прекратилась уже в третьем квартале прошлого года.

Освобожденные ресурсы и усилия команды теперь полностью сосредоточены на поддержке и дальнейшем развитии другого ключевого проекта студии – многопользовательского шутера Hunt: Showdown 1896. Этот проект продолжает оставаться одной из главных стратегических инициатив Crytek, и студия намерена уделять ему особое внимание в ближайшее время.

Помимо этого, Crytek также подтвердила информацию о значительном сокращении штата сотрудников. Из-за финансовых трудностей компания была вынуждена сократить более 15% своего персонала. До этих мер численность сотрудников составляла примерно 400 человек. Сейчас основным фокусом деятельности студии является поддержание и улучшение Hunt: Showdown 1896, а также активное развитие фирменного игрового движка CryEngine, который используется для создания игр как самой компанией, так и сторонними разработчиками.

Стоит напомнить, что Crysis 4 был официально анонсирован в январе 2022 года. Хотя после анонса разработчики периодически делились новостями о ходе работы над проектом, они так и не раскрыли каких-либо значимых деталей о его содержании или сроках выхода. В связи с текущей ситуацией будущее игры остается неопределенным, и поклонники серии вынуждены ждать дальнейших новостей от Crytek.

#crytek #cryengine #crysis 4 #hunt: showdown 1896
Источник: x.com
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