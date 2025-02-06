Желающие оценить новую Battlefield могут зарегистрироваться на платформе Battlefield Labs, где будут проводиться закрытые тесты игры перед официальным выпуском.

Эндрю Уилсон, глава компании Electronic Arts, заявил о возможности изменения сроков выпуска следующей части популярной игровой серии Battlefield. По словам топ-менеджера, решение может быть принято из-за ожидаемого высокого уровня конкуренции среди крупных игровых проектов в 2025 году, включая выход одного из самых долгожданных релизов последних лет — Grand Theft Auto VI (GTA 6).

Уилсон акцентировал внимание на том, что предстоящий год обещает стать сложным с точки зрения борьбы за внимание игроков. «Понятно, что 2025-й будет годом жесткой конкуренции. Вполне возможно, что какие-то события заставят нас пересмотреть наши планы относительно даты запуска», — сказал он.

Глава EA также отметил, что в разработку новой части Battlefield были вложены беспрецедентные ресурсы, и компания стремится избежать ошибок, связанных с выбором времени релиза. «Мы вложили в эту версию Battlefield больше усилий, чем в любую предыдущую. Мы хотим сделать её самым амбициозным проектом в истории франшизы. Поэтому важно выбрать такой момент для запуска, который позволит игре максимально раскрыть свой потенциал и привлечь соответствующее сообщество», — добавил Уилсон.

Согласно последним финансовым отчётам EA, новая игра должна выйти не позже 31 марта 2026 года. Разработка проекта ведётся силами четырёх студий: DICE, Ripple Effect, Motive и Criterion, что подчёркивает значимость и масштаб нового Battlefield.

Тем временем, желающие оценить новинку ещё до официального релиза могут зарегистрироваться на платформе Battlefield Labs, где уже началась регистрация участников тестирования.