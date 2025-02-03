На данный момент нет информации о поддержке видеокарт GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5070 Ti в этой версии программы. Ожидается, что они будут доступны в одной из следующих версий.

Разработчики популярного инструмента для мониторинга характеристик видеокарт GPU-Z выпустили обновление до версии 2.62. Главным нововведением новой версии стала полноценная поддержка новейших графических адаптеров от NVIDIA – субфлагмана GeForce RTX 5080 и топового решения GeForce RTX 5090, основанных на архитектуре Blackwell.

К сожалению, информация о поддержке будущих моделей GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5070 Ti на данный момент отсутствует. Предполагается, что эти графические адаптеры будут добавлены в одной из последующих версий программы. Тем не менее, утилита уже полностью совместима с ускорителями H200 NVL, а также линейкой NVIDIA RTX 5000 Ada Generation.

Помимо этого, в новой версии утилиты было исправлено наименование производителя Maxsun в базе данных GPU-Z. Однако стоит отметить, что функция отображения горячей точки для видеокарт GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5090 в текущей версии GPU-Z пока недоступна. Данная возможность сохраняется лишь для карт серии GeForce RTX 4000, тогда как для серии RTX 5000 её планируют добавить позднее.

Свежую версию GPU-Z 2.62 можно скачать на официальном сайте TechPowerUp по ссылке на источник материала ниже.