Обновление обещает сделать просмотр онлайн-видео еще более комфортным и качественным, особенно для пользователей с устройствами среднего класса.

Компания NVIDIA объявила об оптимизации работы своей технологии RTX Video Super Resolution с выходом нового поколения видеокарт серии RTX 50 и выпуска свежего драйвера. Обновленная версия технологии обеспечивает значительное снижение нагрузки на графический процессор — до 30% при использовании высоких настроек качества. Это стало возможным благодаря применению искусственного интеллекта.

Помимо этого, новая версия RTX Video Super Resolution получила улучшенную поддержку HDR. Теперь пользователи могут наслаждаться просмотром HDR-контента без потери качества: если разрешение воспроизводимого видео окажется ниже, чем разрешение экрана, система автоматически масштабирует изображение, сохраняя насыщенность цветов и яркость.

Технология RTX Video Super Resolution разработана компанией NVIDIA для повышения качества воспроизведения видео прямо в браузере. В предыдущих версиях отмечались проблемы с высоким энергопотреблением, достигавшим до 240 Вт. С новым релизом подобные недостатки были устранены, а использование VSR теперь станет доступным даже на компьютерах с начальными моделями видеокарт серии RTX.

Обновление обещает сделать более комфортным и качественным просмотр онлайн-видео без значительных затрат ресурсов системы, делая использование RTX Video Super Resolution доступным для большего числа пользователей.