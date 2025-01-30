NVIDIA официально запустила мировые продажи своих новейших графических ускорителей GeForce RTX 5080 и RTX 5090. Однако приобрести новинки оказалось непросто. Через полчаса после старта продаж на крупнейших американских платформах вроде Newegg и BestBuy все модели были помечены как «Sold Out» и «Out of Stock».

Компания NVIDIA объявила о начале глобальных продаж своих новейших графических ускорителей GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5090. Эти высокопроизводительные устройства уже доступны у множества розничных продавцов по всему миру, включая такие бренды, как ASUS, MSI, GIGABYTE, ZOTAC и другие.

Самым мощным представителем новой линейки является GeForce RTX 5090, которая основана на графическом процессоре GB202. Этот чип обладает внушительными техническими характеристиками:

- 21 760 ядер CUDA;

- 680 текстурных блоков;

- 176 конвейеров растеризации;

- 170 RT-ядер

Тактовая частота эталонной версии достигает 2407 МГц. Видеокарта также снабжена 32 ГБ памяти стандарта GDDR7 с шиной 512 бит, обеспечивающей пропускную способность до 1,79 ТБ/с и скорость передачи данных 28 Гбит/с.

Для тех, кто ищет баланс между производительностью и ценой, NVIDIA предлагает GeForce RTX 5080, оснащенную графическим чипом GB203. Эта модель имеет следующие характеристики:

- 10 752 ядра CUDA;

- 336 текстурных блока;

- 128 конвейеров растеризации;

- 84 RT-ядра

Частота данной модели достигает 2617 МГц. Устройство оснащено 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с шиной 256 бит, обеспечивающей пропускную способность 960 ГБ/с и скорость передачи данных 30 Гбит/с.

Стоимость базовой версии флагманской GeForce RTX 5090 начинается с $1999. Но это не предел, так как премиальные модификации могут стоить значительно дороже — вплоть до $3000 и выше. Стоимость GeForce RTX 5080 заметно ниже флагманской модели, хотя все же достаточно высока и стартует с отметки $999. Однако, несмотря на высокие цены, спрос на новинки оказался крайне высоким. Уже спустя буквально полчаса после запуска продаж на сайтах таких крупных американских ритейлеров, как Newegg и BestBuy, все доступные экземпляры обеих моделей были распроданы, а карточки товаров помечены как «Sold Out» и «Out of Stock», что свидетельствует об ограниченных начальных запасах устройств.