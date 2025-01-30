Драйвер GeForce Game Ready 572.16 WHQL получил интеграцию с технологией DLSS 4, оснащённой функцией Multi Frame Generation, которая позволяет существенно повысить производительность в играх без потери качества изображения.

Компания NVIDIA сообщила о выпуске обновлённого пакета графических драйверов GeForce Game Ready версии 572.16. Основным нововведением стал добавленный функционал, обеспечивающий полную совместимость с новыми моделями видеокарт серии GeForce RTX 50 – RTX 5080 и RTX 5090, продажи которых начнутся уже в ближайшие часы.

Помимо этого, одним из ключевых моментов обновления является интеграция с новой технологией DLSS 4, дополненной функцией Multi Frame Generation. Эта технология помогает значительно увеличить производительность в играх, сохраняя при этом высокое качество графики. Пользователи, владеющие новыми видеокартами, смогут испытать преимущества данной технологии в популярных играх, включая Cyberpunk 2077 и Alan Wake 2, Indiana Jones and the Great Circle, а также Hogwarts Legacy и Star Wars Outlaws.

Также в новый пакет драйверов были включены оптимизации для обеспечения максимальной производительности в предстоящих релизах, таких как ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 и ПК-версия приключенческого экшена Marvel’s Spider-Man 2. Подобные улучшения помогут геймерам получить максимально комфортный игровой процесс без задержек и фризов.

Драйвер также поддерживает последнюю версию библиотеки CUDA 12.8, которая используется для ускорения вычислительных процессов на графическом процессоре (GPU). Это означает, что приложения и программы, использующие возможности CUDA, будут работать быстрее и эффективнее благодаря новым возможностям драйвера.

Разработчики также уделили внимание устранению ряда известных проблем, которые возникали в предыдущих версиях программного обеспечения.

Среди ключевых исправлений:

- Было устранено мерцание на некоторых мониторах с технологией G-Sync при снижении частоты кадров ниже 60 fps.

- Были устранены микростаттеры в игре Indiana Jones and the Great Circle при выключенной вертикальной синхронизации.

- Была повышена стабильность игр, работающих на игровом движке Ubisoft Snowdrop.

Обновленный драйвер уже доступен для скачивания на официальном сайте NVIDIA по ссылке на источник материала ниже.