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Gamers Nexus протестировали GeForce RTX 5090 — результаты оказались ниже обещаний NVIDIA
Авторы известного YouTube-канала Gamers Nexus подготовили независимый обзор видеокарты GeForce RTX 5090.

Авторы популярного YouTube-канала Gamers Nexus представили детальный обзор новой видеокарты GeForce RTX 5090 от компании NVIDIA. Основное внимание было уделено тестированию устройства в современных играх при различных разрешениях экрана: Full HD, Quad HD и Ultra HD. Полную информацию о характеристиках тестового стенда и методологии исследования можно найти на официальном сайте канала.

Одним из первых испытаний стала игра Final Fantasy XIV: Dawntrail в разрешении 4K. Результаты показали, что RTX 5090 оказалась на 31% быстрее предыдущей модели RTX 4090 и почти на 75% производительнее конкурента от AMD – Radeon RX 7900 XTX. При уменьшении разрешения до 1440p разрыв между RTX 5090 и RTX 4090 сократился до 17%, однако новинка всё равно демонстрирует значительное преимущество перед Radeon RX 7900 XTX, обходя её на 50%. В разрешении 1080p разница между RTX 5090 и RTX 4090 составила всего 8,5%. Тем не менее, новая карта NVIDIA сохраняет уверенное лидерство, опережая Radeon RX 7900 XTX на 27%.

Тестирование в других популярных играх также показало значительный прирост производительности. Например, в Black Myth Wukong RTX 5090 обогнала RTX 4090 на 20–28% в зависимости от разрешения, а разрыв с Radeon RX 7900 XTX составил 36–75%. В игре Starfield RTX 5090 показала себя лучше RTX 4090 на 6,5–17% и превзошла Radeon RX 7900 XTX на 25–40%.

Особенно впечатляющие результаты были получены в Dragon’s Dogma 2 и Dying Light 2 при разрешении 4K. В этих играх RTX 5090 обошла RTX 4090 на 35% и 39% соответственно, а отрыв от Radeon RX 7900 XTX составил 73% и 75%. Самая значительная разница между RTX 5090 и RTX 4090 была замечена в Cyberpunk 2077 при разрешении 4K. Новая модель оказалась быстрее предшественницы на целых 50% и на 66% обошла Radeon RX 7900 XTX. Кроме того, в Resident Evil 4 Remake при 4K-разрешении RTX 5090 продемонстрировала преимущество над RTX 4090 на 37% и над Radeon RX 7900 XTX на 64%.

Отдельного внимания заслуживают тесты с использованием трассировки лучей. В играх с разрешением Ultra HD RTX 5090 обгоняет RTX 4090 на 30–40%.

Эксперты также оценили энергоэффективность новинки. В режиме простоя потребление энергии RTX 5090 составило около 46 Вт, что является достаточно высоким результатом среди моделей последних лет. Несмотря на это, показатель «fps на каждый потребляемый ватт» у неё находится на уровне GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti.

В заключение авторы обзора подчеркнули, что реальный прирост производительности GeForce RTX 5090 по сравнению с GeForce RTX 4090 оказался значительно ниже заявленных NVIDIA в маркетинговых материалах. Они напомнили, что компания пыталась создать впечатление двукратного роста производительности, но без использования технологии DLSS разница между моделями составляет всего около 30%.

Хотя RTX 5090 действительно показывает отличные результаты в большинстве игр, её преимущества над предыдущим поколением оказались скромнее, чем ожидалось.

#rtx 5090 #geforce rtx 5090 #тест производительности #тест в играх #тест видеокарт #gamers nexus
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Vorvort
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"Это какой то позор!" 😂
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