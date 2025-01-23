Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed одними из первых представили независимый обзор флагманской видеокарты GeForce RTX 5090.

Команда популярного YouTube-канала Hardware Unboxed стала одной из первых, кто провел независимое тестирование новой флагманской видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 5090. Блогеры проверили производительность устройства в 17 популярных играх при различных разрешениях экрана: 1080p, 1440p и 4K. Результаты были сравнены с другими распространенными графическими процессорами, включая предыдущую флагманскую модель — GeForce RTX 4090.

В первую очередь блогеры протестировали новинку в играх с традиционной растеризацией. По результатам тестирования, средняя производительность GeForce RTX 5090 в разрешении 4K оказалась на 27% выше, чем у предыдущей модели – GeForce RTX 4090. Однако авторы обзора отметили, что этот прирост сравнительно невелик по сравнению с предыдущими поколениями карт. Например, разница в производительности между RTX 3090 Ti и RTX 4090 составляла около 60%.

При тестировании в разрешениях Full HD и Quad HD разрыв в производительности между двумя флагманами оказался еще меньше. Это связано с тем, что система больше полагается на возможности центрального процессора (CPU). Так, в разрешении 1440p RTX 5090 опережает RTX 4090 всего на 12%, а в 1080p обе карты показывают практически одинаковую производительность.

Далее команда провела серию тестов в играх с использованием технологии трассировки лучей. В пяти играх с разрешением 1440p разница между RTX 5090 и RTX 4090 составила 17%. При разрешении 1080p этот показатель снизился до 14%.

Интересным оказался результат сравнения карт по соотношению цены к количеству кадров в секунду («цена за 1 FPS»). Оказалось, что оба флагмана практически не отличаются по этому показателю, что делает выбор между ними скорее вопросом личных предпочтений и бюджета.

Таким образом, хотя GeForce RTX 5090 и смогла продемонстрировать определённый прирост производительности по сравнению с RTX 4090, он оказался не столь значителен, чтобы кардинально изменить ситуацию на рынке высокопроизводительных видеокарт.