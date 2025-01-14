PCGamesHardware опубликовали результаты сравнительного тестирования видеокарт Radeon RX 7600 и Radeon RX 7600 XT. Внимание экспертов было сосредоточено на влиянии объема видеопамяти на общую производительность графических адаптеров.

В новом выпуске авторитетного немецкого издания PCGH были опубликованы результаты сравнительного тестирования двух видеокарт от AMD – Radeon RX 7600 и Radeon 7600 XT. Основное внимание экспертов было сосредоточено на том, как влияет объем видеопамяти на общую производительность графических адаптеров, учитывая, что обе модели имеют одинаковое количество потоковых процессоров.

Для проведения теста команда экспертов выбрала 20 современных игр, использующих традиционную технологию растеризации. Полученные данные показали, что модель с меньшим объемом видеопамяти (Radeon RX 7600 с 8 ГБ) в среднем демонстрирует производительность на уровне 83,5% от возможностей старшей версии (Radeon 7600 XT с 16 ГБ). Наиболее заметная разница в скорости работы наблюдалась в таких играх, как S.T.A.L.K.E.R. 2, Horizon Forbidden West и Dragon Age The Veilguard. Эти проекты оказались особенно чувствительными к объему доступной видеопамяти.

Тем не менее, наибольшие проблемы у младшей модели возникли при включении технологии трассировки лучей. В этом режиме производительность Radeon RX 7600 упала до среднего значения 63,6% относительно старшей модели. В самых ресурсоемких играх этот разрыв увеличился еще сильнее, достигнув отметки в 30–40%. Это означает, что пользователи могут столкнуться с серьезными ограничениями при запуске новейших проектов с включенной трассировкой лучей.

На основании полученных результатов эксперты PCGH пришли к выводу, что покупка видеокарт с объемом видеопамяти всего 8 ГБ может оказаться неоправданной, особенно для тех пользователей, кто планирует играть в современные игры с высокими системными требованиями. Специалисты рекомендуют обратить особое внимание на модели с большим объемом видеопамяти, чтобы избежать возможных проблем с производительностью в будущем.