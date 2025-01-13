Все три модели – GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5090D и GeForce RTX 5080 – поступят в продажу одновременно, 30 января 2025 года.

Компания NVIDIA наконец-то раскрыла сроки снятия эмбарго на публикацию обзоров своих новейших видеокарт серии GeForce RTX 5000. Первые рецензии на флагманскую модель GeForce RTX 5090 Founders Edition, а также на модификации от партнёров компании, будут доступны широкой аудитории уже 24 января 2025 года. В тот же день начнут публиковаться обзоры на специальную версию карты для китайского рынка — RTX 5090D.

Тем не менее, те, кто ожидает появления обзоров на модель GeForce RTX 5080, должны набраться терпения: публикации тестов этой карты начнут выходить спустя шесть дней после первых обзоров RTX 5090, то есть 30 января 2025 года. Это относится как к версии Founders Edition, так и к моделям от независимых производителей (AIB), что даст возможность оценить производительность и особенности всех доступных вариантов.

Также стоит отметить, что несмотря на разные даты начала публикаций обзоров, все три модели — GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5090D и GeForce RTX 5080 — поступят в продажу одновременно, 30 января 2025 года.

Помимо прочего, стоит также напомнить о том, что GeForce RTX 5090 Founders Edition станет первой за последние годы флагманской видеокартой от компании NVIDIA, подходящей для использования в компактных системах (SFF). Эта карта займёт всего два слота расширения внутри корпуса ПК, что делает её особенно привлекательной для сборки небольших игровых систем и рабочих станций. Такой формат устройства привлечет внимание тех, кто ценит высокую производительность в сочетании с минимальными габаритами.