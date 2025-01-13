На данный момент информация о конкретных сроках внедрения нейронного рендеринга в DirectX отсутствует.

Корпорация Microsoft недавно поделилась своими планами по модернизации API DirectX, чтобы он смог соответствовать новейшим достижениям в сфере рендеринга графики. Одним из главных нововведений станет интеграция технологии нейронного рендеринга, которая обещает значительно повысить качество визуализации в играх и приложениях.

В своем официальном блоге Microsoft подробно рассказала о том, что именно подразумевает под собой концепция нейронного рендеринга. Этот термин охватывает целый комплекс технологий, основанных на искусственном интеллекте, целью которых является значительное улучшение отображения текстур, источников света и отражений. Помимо улучшения визуальной составляющей, данная технология также направлена на снижение нагрузки на графические процессоры, что особенно важно в условиях растущих требований современных игровых проектов.

Microsoft активно сотрудничает с ведущими производителями аппаратного обеспечения для создания открытой стандартизированной структуры, которая будет доступна разработчикам игр через API DirectX. Такой подход существенно облегчит интеграцию нейронного рендеринга в игровые проекты, позволяя разработчикам быстрее внедрять передовые технологии в свои продукты.

Одним из важнейших элементов нейронного рендеринга станут так называемые «кооперативные векторы». Данная технология основана на использовании умножения матриц с векторами произвольного размера, что позволяет оптимизировать матрично-векторные операции, применяемые при обучении моделей искусственного интеллекта. Благодаря этому, существенно ускорятся процессы обработки данных, необходимые для работы таких технологий, как генераторы кадров, апскейлеры и другие инструменты на базе ИИ. Примечательно, что Microsoft подчеркнула, что кооперативные векторы будут максимально эффективно работать с тензорными ядрами видеокарт серии RTX 50, хотя аналогичные ядра уже имеются и в картах серии RTX 20.

Несмотря на громкое заявление, корпорация пока не раскрывает конкретные сроки внедрения нейронного рендеринга в API DirectX. Тем не менее, данное направление развития свидетельствует о стремлении Microsoft поддерживать высокий уровень инноваций в игровой индустрии и предоставлять разработчикам мощные инструменты для создания еще более захватывающих и реалистичных виртуальных миров.