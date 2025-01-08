NVIDIA Reflex 2 будет доступна в таких играх, как THE FINALS и VALORANT, а также на видеокартах серии GeForce RTX 50. В будущем поддержка будет расширена и на другие графические процессоры GeForce RTX.

В ходе выставки CES 2025 компания NVIDIA анонсировала инновационную технологию Reflex 2, направленную на значительное снижение задержек ввода в видеоиграх. Это обновление особенно актуально в сочетании с новым поколением генератора кадров DLSS 4. По словам представителей компании, новая версия технологии способна уменьшить задержки на значительные 75%. На данный момент поддержку новой технологии уже реализовали в более чем сотне игр, а список совместимых проектов продолжает расширяться.

Основу новой версии составляет технология Frame Warp, которая позволяет обновлять уже «нарисованные» кадры непосредственно перед их выводом на экран, используя данные от сигнала мыши. Такой подход был выбран компанией после тщательного анализа поведения профессиональных игроков в киберспортивных дисциплинах. Исследования показали, что точность стрельбы значительно возрастает, когда кадры обновляются с учётом движений игрока.

Проще говоря, пока видеокарта обрабатывает текущий кадр, процессор параллельно рассчитывает новое положение камеры на основании действий игрока. Промежуточная пустота между изменениями положения камеры заполняется благодаря специальному алгоритму предиктивного рендеринга.

Эффективность Reflex 2 была продемонстрирована на примере игры The Finals: с использованием видеокарты GeForce RTX 5070 и активированной технологией Reflex 2 задержка снизилась с 56 мс до впечатляющих 14 мс. Для сравнения, использование первой версии Reflex уменьшало задержку лишь до 27 мс.

Ещё более впечатляющие результаты были показаны в игре Valorant, где с применением топовой видеокарты RTX 5090 задержка ввода упала до рекордных 3 мс, что фактически приближает отклик системы к мгновенному.

Технология станет доступна пользователям вместе со стартом продаж новых видеокарт серии GeForce RTX 50XX: RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090. Поддержка старых поколений видеокарт также планируется, но будет добавлена позже.