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Radeon RX 9070 XT в 3DMark Port Royal — на 36 % быстрее RX 7800 XT
Radeon RX 9070 XT показала результат в 14 723 балла в 3DMark Port Royal, что на 36% превосходит показатели Radeon RX 7800 XT.

Надежный источник под псевдонимом All_The_Watts поделился первыми результатами тестирования нового графического адаптера Radeon RX 9070 XT в бенчмарке 3DMark Port Royal. Согласно опубликованным данным, видеокарта смогла набрать в данном тесте 14 723 баллов, что на 36% превосходит показатели Radeon RX 7800 XT.

Кроме этого, флагманский графический ускоритель новой линейки Radeon RX 9000 от AMD сумел обойти даже предтоповую карту текущего поколения Radeon RX 7900 XT, хотя и с достаточно небольшим преимуществом в 4%. Если сравнивать с Radeon RX 7900 GRE, то Radeon RX 9070 XT оказалась на 19% быстрее.

Что касается сравнения с конкурентной моделью от NVIDIA — GeForce RTX 4070 Ti, то в этом случае Radeon RX 9070 XT также демонстрирует преимущество, опережая соперника на 7%.

Важно напомнить, что 3DMark Port Royal является первым в мире тестовым пакетом, использующим технологию трассировки лучей в реальном времени, что делает его особенно актуальным для оценки производительности видеокарт в современных играх с продвинутыми графическими эффектами.

Эти результаты позволяют предположить, что новый графический адаптер от AMD может стать серьезным игроком на рынке высокопроизводительных видеокарт. Однако окончательные выводы можно будет сделать только после публикации полных обзоров и тестов в реальных игровых условиях.

#тест производительности #тест видеокарт #3dmark port royal #radeon rx 9070 xt #rx 9000 #rx 9070 xt
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