В ITHome опубликовали данные об объеме видеопамяти и показателе TDP видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 для ноутбуков.

Журналисты китайского портала ITHome, ссылаясь на информатора Huang514613, раскрыли информацию о предполагаемом объёме видеопамяти будущих мобильных видеокарт линейки NVIDIA GeForce RTX 5000. Данные сведения позволяют получить представление о том, какие конфигурации ждут пользователей в новой линейке графических решений от NVIDIA.

Согласно опубликованным данным, флагманская модель RTX 5090 Mobile будет оборудована внушительными 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7. Такой же объём VRAM получит и предтоповая версия — RTX 5080 Mobile. Оба устройства обещают достаточно высокую производительность.

Менее производительная RTX 5070 Ti Mobile также порадует геймеров значительным объемом видеопамяти — 12 ГБ. Остальные модели этой серии, включая RTX 5070 Mobile и даже бюджетную RTX 5050 Mobile, будут оснащены более скромным буфером в 8 ГБ. Хотя такой объём может показаться небольшим по сравнению с топовыми моделями, он всё равно остаётся достаточным для выполнения большинства повседневных задач и запуска современных игр на средних и высоких настройках.

Помимо объёма видеопамяти, также стали известны предварительные данные о показателях энергопотребления новых видеокарт. Так, мобильные версии RTX 5090 и RTX 5080 получат высокий показатель TDP — 175 Вт, что свидетельствует о высокой мощности данных устройств. Модель RTX 5070 Ti, в свою очередь, будет иметь чуть менее агрессивное потребление энергии — до 140 Вт, что делает эту модель немного более энергоэффективной.

Ожидается, что официальная презентация всей линейки мобильных видеокарт GeForce RTX 5000 состоится в начале января 2025 года в рамках международной выставки потребительской электроники CES 2025.