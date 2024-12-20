Несмотря на заявления Intel о том, что финальный патч 0x114 обещает исправить проблемы с производительностью, тестирование флагмана линейки — Core Ultra 9 285K — показало обратное.

Недавно вышедшие процессоры Intel серии Arrow Lake, несмотря на высокие ожидания от пользователей, столкнулись с проблемами в плане игровой производительности. Несмотря на первоначальные трудности, компания Intel незамедлительно начала работу над решением выявленных недочётов, анонсировав выпуск финального патча под номером 0x114, запланированного к началу января. Чтобы оценить эффективность внесённых изменений, специалисты известного портала TechPowerUp провели серию тестов, выбрав для этого флагманский процессор линейки — Core Ultra 9 285K.

Тестирование проходило на высокопроизводительной материнской плате ASUS ROG Maximus Z890 Hero с актуальной версией BIOS 1203 с установленным микрокодом 0x114. Операционная система — Windows 11 24H2. К сожалению, результаты тестирования оказались далеки от ожидаемых. После установки последнего обновления микрокода 0x114, которое позиционировалось компанией Intel как решающее большинство проблем с производительностью, ощутимого прироста в игровом процессе так и не произошло.

«Несмотря на заверения Intel о том, что обновление 0x114 существенно улучшит игровые показатели, мы не зафиксировали значимых изменений в ходе нашего тестирования», — поделились своими выводами эксперты TechPowerUp.





На основании полученных данных специалисты настоятельно рекомендуют пользователям на данный момент отказаться от приобретения Core Ultra 9 285K для сборки игровых систем. Вместо этого они предлагают рассмотреть альтернативные варианты, такие как процессоры Intel 14-го поколения или новейшая серия AMD Zen 5 X3D, которые демонстрируют более стабильные и высокие показатели в игровых задачах.

Полный отчёт о результатах тестирования, а также подробные графики и сравнения производительности доступны на официальном сайте TechPowerUp по ссылке на источник материала ниже.