В ведомстве отметили, что причиной блокировки Viber послужило нарушение требований российского законодательства к организаторам распространения информации.

Сегодня Роскомнадзор сообщил о введении ограничений на работу мессенджера Viber на территории Российской Федерации. Данная информация была опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

Основной причиной блокировки мессенджера послужили нарушения со стороны сервиса обмена сообщениями требований российского законодательства, которые касаются организаторов распространения информации.

Представители Роскомнадзора подчеркнули, что ограничение доступа к Viber было необходимо для предотвращения попыток использования платформы в целях совершения противоправных действий, таких как распространение запрещённых веществ, поддержка террористической деятельности и экстремизма.

Также стоит отметить, что это уже далеко не первый случай блокировки иностранных сервисов на территории России. Ранее подобные меры были использованы в отношении популярного среди геймеров мессенджера Discord. Несмотря на попытки разработчиков решить данную проблему, доступ к этой платформе до сих пор остаётся ограниченным.

Эта мера вновь привлекает внимание к вопросам регулирования интернет-пространства в стране и вызывает дискуссии относительно баланса между безопасностью граждан и свободой доступа к информационным ресурсам.