Портал TechPowerUp приступил к публикации обзоров новых моделей графических карт Intel ARC B580 от различных производителей-партнеров компании. Одним из наиболее примечательных устройств стала ASRock ARC B580 Steel Legend, которая оказалась значительно тише и холоднее эталонного образца.
Особенности ASRock ARC B580 Steel Legend
Модель ASRock выделяется своим элегантным белым корпусом размером 300 × 135 × 50 мм (Д×Ш×Т), что делает её 2,5-слотовой картой. Питание обеспечивается двумя 8-контактными разъемами.
Система охлаждения
Особое внимание уделено системе охлаждения, которая включает теплораспределительную пластину, двойной радиатор с четырьмя теплопроводящими трубками и три вентилятора с RGB-подсветкой. Дополнительно установлены охлаждающие пластины для элементов питания, а металлический бекплейт помогает улучшить отвод тепла.
Производительность
В ходе тестов ASRock ARC B580 Steel Legend продемонстрировала результаты, сопоставимые с эталонной моделью Intel:
- Full HD: средняя частота кадров составила 82,9 FPS.
- Quad HD: средний показатель — 61,6 FPS.
- 4K: карта выдает 36,3 FPS.
Температура и шум
Температурные показатели впечатляют: в игровых сценариях температура GPU достигает лишь 61C, а память нагревается до 64C. При этом уровень шума составляет всего 24,1 дБ(А). Это заметно ниже показателей эталонной модели, где температура GPU может достигать 73C, а памяти — 80C при уровне шума 29,8 дБ(А).
Заключение
Тестировщики TechPowerUp отметили превосходную производительность карты, низкий уровень шума и отличные температурные характеристики. Возможность отключения RGB-подсветки через специальный переключатель также была оценена положительно. Несмотря на то, что цена ASRock ARC B580 Steel Legend выше эталонной версии примерно на $20, эта модель является одним из лучших предложений на рынке среди исполнений B580.