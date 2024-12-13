В сети уже начали появляться обзоры моделей ARC B580 от партнеров Intel. Одно из самых интересных исполнений новой видеокарты получилось у компании ASRock.

Портал TechPowerUp приступил к публикации обзоров новых моделей графических карт Intel ARC B580 от различных производителей-партнеров компании. Одним из наиболее примечательных устройств стала ASRock ARC B580 Steel Legend, которая оказалась значительно тише и холоднее эталонного образца.

Особенности ASRock ARC B580 Steel Legend

Модель ASRock выделяется своим элегантным белым корпусом размером 300 × 135 × 50 мм (Д×Ш×Т), что делает её 2,5-слотовой картой. Питание обеспечивается двумя 8-контактными разъемами.

Система охлаждения

Особое внимание уделено системе охлаждения, которая включает теплораспределительную пластину, двойной радиатор с четырьмя теплопроводящими трубками и три вентилятора с RGB-подсветкой. Дополнительно установлены охлаждающие пластины для элементов питания, а металлический бекплейт помогает улучшить отвод тепла.

Производительность

В ходе тестов ASRock ARC B580 Steel Legend продемонстрировала результаты, сопоставимые с эталонной моделью Intel:

- Full HD: средняя частота кадров составила 82,9 FPS.

- Quad HD: средний показатель — 61,6 FPS.

- 4K: карта выдает 36,3 FPS.

Температура и шум

Температурные показатели впечатляют: в игровых сценариях температура GPU достигает лишь 61C, а память нагревается до 64C. При этом уровень шума составляет всего 24,1 дБ(А). Это заметно ниже показателей эталонной модели, где температура GPU может достигать 73C, а памяти — 80C при уровне шума 29,8 дБ(А).

Заключение

Тестировщики TechPowerUp отметили превосходную производительность карты, низкий уровень шума и отличные температурные характеристики. Возможность отключения RGB-подсветки через специальный переключатель также была оценена положительно. Несмотря на то, что цена ASRock ARC B580 Steel Legend выше эталонной версии примерно на $20, эта модель является одним из лучших предложений на рынке среди исполнений B580.