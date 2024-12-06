На данный момент сложно оценить влияние утечки на продажи игры, но показатели онлайна в Steam оставляют желать лучшего – максимальное количество одновременных пользователей составило всего чуть более 2 тысяч игроков.

За несколько дней до официального релиза долгожданного приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle игра оказалась доступна пиратам благодаря утечке полного дистрибутива. Это произошло после того, как владельцы расширенной версии получили ранний доступ к проекту. Несмотря на то, что разработчики отказались использовать систему защиты DRM Denuvo, проект всё же был защищён внутренней системой Steam. Тем не менее, хакеры быстро справились с этой задачей, выпустив первую рабочую версию взломанной игры.

На данный момент сложно оценить влияние этих событий на будущие продажи игры. Тем не менее, первые данные показывают, что интерес со стороны пользователей может оказаться ниже ожидаемого. Стоит отметить, что показатели онлайна в Steam пока оставляют желать лучшего – всего чуть более 2196 игроков на пике, что значительно меньше, чем у многих других крупных проектов. Однако это может измениться после полноценного запуска 9 декабря 2024 года.

Тем временем, игроки и критики высоко оценили Indiana Jones and the Great Circle. На платформе Steam игра получила 92% положительных отзывов, а средний балл на агрегаторе Metacritic составил 86, что также свидетельствует о высоком качестве продукта. Пока остается неясным, сможет ли позитивная реакция аудитории компенсировать возможные потери от пиратства. Официальный релиз состоится через несколько дней, и тогда станет ясно, насколько успешным окажется этот проект для Bethesda.