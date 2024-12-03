Intel официально анонсировала первые графические ускорители поколения ARC Battlemage, построенные на базе архитектуры Xe2-HPG.

Компания Intel официально представила свои графические ускорители семейства ARC Battlemage, которые основаны на архитектуре Xe2-HPG. Производитель намерен выпустить всего две модели в рамках этой новой линейки графических ускорителей.

ARC B580 является флагманом линейки и оснащена следующими характеристиками:

- 20 ядер Xe2

- 20 специализированных блоков для обработки трассировки лучей

- Тактовая частота: 2670 МГц

- TBP: 190 Вт

- 12 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 с шиной 192 бита

- Пропускная способность памяти: 456 ГБ/с

- Эффективная скорость передачи данных: 19 Гбит/с

Рекомендованная розничная цена ARC B580 составит 249 долларов США. Начало продаж запланировано уже на 12 декабря текущего года - буквально через девять дней. Новая видеокарта позиционируется как более производительный конкурент GeForce RTX 4060 от компании NVIDIA.

По результатам внутренних тестов Intel, ARC B580 демонстрирует превосходство над RTX 4060 в среднем на 10% в разрешении 1440p. В некоторых играх, включая Cyberpunk 2077, Resident Evil 4 Remake и Strange Brigade, преимущество достигает 30%. Кроме того, новинка на 24% быстрее предыдущей модели Intel — ARC A750.

Менее дорогая модель, ARC 570, обладает такими параметрами:

- 18 ядер Xe2

- 18 специализированных блоков для обработки трассировки лучей

- Тактовая частота: 2500 МГц

- TBP: 150 Вт

- 10 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 с шиной 160 бит

- Пропускная способность памяти: 380 ГБ/с

- Эффективная скорость передачи данных: 19 Гбит/с

Рекомендованная розничная цена ARC 570 установлена на уровне 219 долларов США. Продажи более доступной видеокарты начнутся позже флагманской версии - 16 января 2025 года. Тестовые результаты этой модели, к сожалению, пока не были представлены производителем.

Intel также показала изображения референсной модели ARC B580 и кастомизированные версии графических ускорителей от партнёров компании. Собственные варианты этой видеокарты выпустят такие производители, как ASRock, Acer, GUNNIR, Sparkle, MaxSun и Onix.

Компания Intel продолжает активно развивать свою линейку графических ускорителей ARC, предлагая пользователям новые мощные и доступные решения для современных игр.