Популярный новостной ресурс Wccftech, опираясь на информацию от тематического канала Nintendo Prime на платформе YouTube, сообщил, что долгожданная гибридная игровая консоль Nintendo Switch 2 будет официально представлена уже в будущем году. Презентация устройства состоится уже в январе, а начало продаж запланировано на период до конца марта.
Кроме того, сообщается, что компания Nintendo уже отправила около 650 тысяч единиц новой консоли в различные регионы мира. Массовое производство комплектующих для нового устройства началось ещё в сентябре этого года. Благодаря этим мерам, Nintendo уверяет, что к моменту старта продаж никаких проблем с дефицитом не возникнет – консолей хватит на всех желающих.
Также ожидается, что Nintendo Switch 2 окажется заметно мощнее своей предшественницы, хотя её производительность всё же будет ниже, чем у актуальных моделей консолей от компаний Sony и Microsoft. Ранее также упоминалось, что новая консоль сохранит полную обратную совместимость с играми для первого поколения Switch.
Информация о рекомендуемой розничной цене нового устройства пока не разглашается, однако аналитики прогнозируют, что она вряд ли превысит отметку в $400.