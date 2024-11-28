Nintendo уже отгрузила около 650 тысяч Nintendo Switch 2 в различные регионы мира, а массовое производство комплектующих для системы началось ещё в сентябре этого года, что позволяет надеяться на отсутствие дефицита при запуске.

Популярный новостной ресурс Wccftech, опираясь на информацию от тематического канала Nintendo Prime на платформе YouTube, сообщил, что долгожданная гибридная игровая консоль Nintendo Switch 2 будет официально представлена уже в будущем году. Презентация устройства состоится уже в январе, а начало продаж запланировано на период до конца марта.

Кроме того, сообщается, что компания Nintendo уже отправила около 650 тысяч единиц новой консоли в различные регионы мира. Массовое производство комплектующих для нового устройства началось ещё в сентябре этого года. Благодаря этим мерам, Nintendo уверяет, что к моменту старта продаж никаких проблем с дефицитом не возникнет – консолей хватит на всех желающих.

Также ожидается, что Nintendo Switch 2 окажется заметно мощнее своей предшественницы, хотя её производительность всё же будет ниже, чем у актуальных моделей консолей от компаний Sony и Microsoft. Ранее также упоминалось, что новая консоль сохранит полную обратную совместимость с играми для первого поколения Switch.

Информация о рекомендуемой розничной цене нового устройства пока не разглашается, однако аналитики прогнозируют, что она вряд ли превысит отметку в $400.