Главный финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс заявила, что компания планирует сократить поставки своих графических адаптеров в четвёртом квартале текущего года, что может привести к дефициту продукции на рынке.

Многие геймеры традиционно ждут сезон рождественских распродаж, чтобы приобрести новые видеокарты по сниженной цене. Однако в 2024 году пользователям стоит готовиться к тому, что скидки на графические адаптеры могут оказаться недоступны. Об этом заявила главный финансовый директор компании NVIDIA Колетт Кресс во время общения с инвесторами по итогам третьего квартала текущего года.

По словам госпожи Кресс, в предстоящем квартале ожидается снижение поставок игровых видеокарт, что может привести к их дефициту на рынке. Несмотря на успешный рост продаж в третьем квартале, компания прогнозирует падение выручки в четвёртом квартале из-за сокращения объёмов поставок.

«Третий квартал был очень успешным для нашего игрового подразделения. Продажи ноутбуков, консолей и настольных ПК выросли год к году. Тем не менее, несмотря на хорошие результаты в третьем квартале, мы предполагаем, что выручка в четвёртом сократится из-за уменьшения объёма поставок», — подчеркнула Колетт Кресс.

Эти заявления подтверждают слухи о том, что производство видеокарт серии RTX 4000 будет прекращено. Колетт также добавила, что проблемы с поставками будут решены с выходом следующего поколения графических карт: «Я уверена, что мы сможем восстановить объёмы поставок в следующем календарном году».

Таким образом, любителям компьютерных игр следует учитывать возможные сложности при покупке новых видеокарт под конец 2024 года. Если у вас были такие планы, возможно, стоит их реализовать уже сейчас, тем более что повод для этого есть в виде наконец-то вышедшего S.T.A.L.K.E.R. 2, который является достаточно требовательным к ресурсам системы.