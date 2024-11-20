Быстрое распространение игры в нелегальных источниках не сказалось на ее популярности. Согласно данным сервиса SteamDB, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl пользуется высоким спросом среди игроков - на данный момент единовременный онлайн шутера превысил 80 000 человек.

Сегодня, 20 ноября, состоялся долгожданный релиз приключенческого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Игра стала доступна сразу в нескольких цифровых магазинах, включая сервис GOG, известный тем, что предлагает исключительно проекты без DRM-защиты. В результате установочный файл игры практически мгновенно оказался на различных ресурсах для обмена нелегальным контентом.

Тем не менее, основным источником продаж стал магазин Steam, где версия игры была защищена фирменным DRM от Valve. Несмотря на это, хакеры не заставили себя долго ждать: уже через короткое время появилась первая рабочая «таблетка», представленная членами группировки Rune, которая позволила запускать игру без активации лицензии.

Однако, вопреки ожиданиям, столь быстрое появление пиратских копий не оказало значительного влияния на популярность проекта. По данным сервиса SteamDB, S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжает пользоваться большим спросом среди геймеров. На момент публикации новости, количество одновременных игроков в Steam превысило отметку в 80 000 человек, что свидетельствует о высоком интересе к игре со стороны сообщества.

Таким образом, даже наличие бесплатных версий на торрент-трекерах не смогло остановить волну интереса к проекту, что подтверждает привлекательность и качество нового продукта от разработчиков.