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Tom's Hardware протестировали S.T.A.L.K.E.R. 2 на 15 видеокартах — RTX 4090 выдает ниже 60 FPS в 4K
Даже в 1080p с пресетом Epic ни одна из видеокарт не смогла удержать показатель 1% Low fps выше 60 кадров в секунду. Это связано с высокими требованиями S.T.A.L.K.E.R. 2 к производительности центрального процессора.

Авторы популярного тематического портала Tom's Hardware опубликовали результаты тестирования 15 современных видеокарт от компаний NVIDIA и AMD в новом приключенческом шутере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Для тестов был использован мощный игровой ПК с процессором Intel Core i9-13900K, материнской платой MSI MEG Z790 ACE и 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-6600 с таймингами CL34. Тестовая сцена включала пробег через заброшенное село Залесье.

Разрешение 1080p, настройки Medium

В начале тестирования была проверена производительность игры при разрешении 1080р с настройками графики на уровне Medium. Все протестированные видеокарты смогли справиться с этой задачей, однако почти половина из них столкнулась с проблемами просадки FPS ниже 60 кадров в секунду. Например, популярные модели GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 выдавали около 58-59 кадров в секунду со снижением до 44–46 FPS в некоторых моментах.

Разрешение 1080p, настройки Epic

Затем были проведены тесты с теми же параметрами разрешения, но уже с максимальными графическими настройками (Epic). Здесь ситуация оказалась значительно сложнее: ни одна из протестированных систем оказалась не способна поддерживать показатель 1% Low FPS выше 60 кадров/секунду. Причиной этого стало то, что игра оказалась очень требовательной к возможностям центрального процессора. Даже такие мощные видеокарты, как RTX 4090, RTX 4080 SUPER и RX 7900 XTX, показали практически одинаковые результаты из-за ограничения возможностей CPU.

Разрешение 1440p и 4K, настройки Epic

При переходе к разрешению 1440р с пресетом Epic, ситуация осталась схожей, а средний FPS оказался выше 60 только у карт уровня RTX 4070 Ti SUPER и выше.

При запуске игры в нативном 4К с теми же настройками даже самая мощная RTX 4090 показала всего 57 FPS с просадкой до 39 кадров в секунду. Чтобы достичь стабильного показателя в 30 кадров в секунду, потребовалась видеокарта минимум уровня Radeon RX 7900 XT.

Использование апскейлеров и генерация кадров

Для повышения частоты кадров специалисты также использовали технологии апскейлинга, такие как DLSS и FSR. Масштабирование изображения с разрешением рендеринга 67% позволило увеличить количество кадров в среднем на 35%. Однако эти методы не избавляют полностью от просадок FPS.

Более значительного прироста производительности можно было добиться за счет использования технологий генерации кадров, которые обеспечивали увеличение FPS до 75%.

В итоге, несмотря на высокую производительность современных видеокарт, игра S.T.A.L.K.E.R. 2 является достаточно требовательной к ресурсам системы, особенно при высоких настройках графики и разрешениях.

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Источник: tomshardware.com
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Играть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из-за багов невозможно, но новинка уже на торрентах
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Китя
13:40
70 градусов не больше.
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
АК74
13:39
и бенчи на мове - не считаются!)
Играть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из-за багов невозможно, но новинка уже на торрентах
Бахтиер Кудратуллаев
13:37
в аномалия попал. кожа потемнела чутка.
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
Александр Ломакин
13:37
Ну не торопитесь с выходом статей....подумайте над мыслью, которую вы хотите донести до читателей и как это сделать. Разделите материал на законченные смысловые блоки и т.п. Ваша аудитория не сплошь ...
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Бахтиер Кудратуллаев
13:36
а сколько температура должна ? игра реагирует на температуру и крашит движок ue5? жесть. я в тфд играю нираху не крашила хоть температура одинаковая. что в сталкере что в тфд
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
АК74
13:35
В киберпанке на 4060ти чем больше плюшек НВ вкачаешь - тем играбельнее.
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Immortal_X
13:32
да хоть с 10000$
Стоимость Nvidia GeForce RTX 5090 может начинаться от 1900 долларов
Китя
13:31
Смотри за температурами. Если все в норме по температуре. Значит багованная игра.
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
Шава на Коммунистической
13:31
Що за щирый украинский хлопец на картинке? Ти уже смоктував его чйорны шланг?
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
Bratken
13:30
Скорее, типичный представитель на Unreal Engine. Не успели отдать в аутсорс на оптимизацию (или просто забили)
PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
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